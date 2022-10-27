Видео ⟩ Официально: Ксения Собчак въехала в Литву на основании паспорта Израиля

"Она находится в Литве, и как гражданке Израиля, обладающей израильским паспортом, ей не нужна виза и она может приехать и остаться здесь на 90 дней, если я не ошибаюсь. Да, мы подтверждаем этот факт", - подтвердил Яунишкис в интервью радиостанции Ziniu radijas в четверг.

Глава ДГБ также сообщил, что данных о том, что Собчак может представлять угрозу безопасности Литвы, нет.

"Пока у нас нет конкретных разведывательных данных о том, что она может представлять угрозу литовскому государству, но если бы они были, то могли бы быть приняты соответствующие меры", - отметил он.

О прибытии Собчак в Литву через Беларусь со ссылкой на источники в среду сообщили новостной портал 15min и российское государственное информационное агентство ТАСС. Позже в Сети появилось видео, на котором видно, как журналистка пересекает границу Литвы.

Российские СМИ сообщили, что в среду в доме Собчак прошел обыск. Это произошло в ходе расследования дела о возможном вымогательстве у госкорпорации "Ростех".

Также сообщается, что накануне вечером был арестован ее соратник Кирилл Суханов. Суханов - коммерческий директор холдинга Собчак "Осторожно. Медиа". Официальные лица заявляют, что у Собчак нет никакого процессуального статуса в этом расследовании.

Она назвала арест своего товарища "очередным примером давления на СМИ" в России.

Напомним, в 2018 году Собчак баллотировалась на президентских выборах в России и заняла четвертое место, однако оппозиция жестко раскритиковала ее решение баллотироваться. По их мнению, кандидатура Собчак была "кремлевским проектом", направленным на раскол электората либерального толка.