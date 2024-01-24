Из фракции "Стабильности!" исключена депутат Плешкане

Комментируя решение, Росликов не предоставил конкретного объяснения, но заявил, что "Стабильности!" является единственной политической силой, которая не ведет никакого сотрудничества с "блоком власти" и депутаты фракции не занимают никаких должностей.

По словам лидера партии, "если кто-то из нашей фракции хочет пересмотреть эту ситуацию, мы с удовольствием предоставим эту возможность".

В марте прошлого года депутат Глория Гревцова также покинула и партию, и фракцию "Стабильности!". После исключения Плешкане в парламентской фракции партии останется девять депутатов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!