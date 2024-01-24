Из фракции "Стабильности!" исключена депутат Плешкане

Из парламентской фракции партии "Стабильности!" исключена депутат Виктория Плешкане, сообщил председатель фракции Алексей Росликов.
Комментируя решение, Росликов не предоставил конкретного объяснения, но заявил, что "Стабильности!" является единственной политической силой, которая не ведет никакого сотрудничества с "блоком власти" и депутаты фракции не занимают никаких должностей.
По словам лидера партии, "если кто-то из нашей фракции хочет пересмотреть эту ситуацию, мы с удовольствием предоставим эту возможность".
В марте прошлого года депутат Глория Гревцова также покинула и партию, и фракцию "Стабильности!". После исключения Плешкане в парламентской фракции партии останется девять депутатов.
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