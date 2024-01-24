Лидером списка CЗК на выборах в Европарламент будет Рокпелнис

До избрания в 14-й Сейм Рокпелнис был председателем Мазсалацской думы и депутатом думы Валмиерского края.

На вопрос, не воспринимает ли партийное объединение старт на выборах в Европарламент как вызов с учетом поддержки СЗК в основном на уровне самоуправлений, глава СЗК отметил, что при крайне низкой активности избирателей на выборах в Европарламент это станет вызовом для всех партий.

Поэтому СЗК консолидирует силы для выборов в Европарламент, создавая максимальную хорошую команду, отметил Валайнис. По его словам, СЗК будет разговаривать с людьми из регионов, призывая участвовать в выборах, так как решения Евросоюза влияют на жизнь и в Варакляны, и в Елгаве, и в пригородах столицы, и в других местах Латвии.

Глава ЛКС сказал, что выборы в Европарламент для жителей важны не менее, чем выборы в самоуправления.