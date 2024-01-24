Госдума одобрила в первом чтении конфискацию за "фейки". Кому и чем угрожают поправки в УК РФ

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о конфискации имущества за "фейки" о российской армии, призывы к антигосударственной деятельности и еще несколько десятков преступлений, которые в Уголовном кодексе относятся к "деятельности, направленной против безопасности государства".
Помимо этого вводятся поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, по которым будет возможно арестовывать и конфисковывать имущество тех, кто не является фигурантом уголовного дела.
Законопроект в первом чтении поддержали 395 депутатов Госдумы, трое высказались «против». Перед этим спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил депутатов, что голосование будет поименным, и оно будет учитываться при их последующем переизбрании.
В Кремле ранее инициативу комментировать отказались. «Пока идет работа на уровне народных избранников, мы, как правило, не комментируем», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее он выступал против подобных законопроектов.
За что смогут конфисковывать имущество?
Законопроект резко расширяет список преступлений, за финансирование которых возможна конфискация денег, ценностей и другого имущества.
Сейчас это касается только финансирования терроризма, экстремистской деятельности, незаконных вооруженных формирований и преступных организаций — теперь к ним добавляются «военные фейки», а также деятельность, направленная «против безопасности России», и призывы к ней.
В результате изъять имущество теперь могут за около 30 видов преступлений — они перечислены в примечании к статье 280.4 УК, которая запрещает «призывы к деятельности, направленной против безопасности государства».
К такой деятельности Уголовным кодексом относятся, в частности, диверсии, контрабанда, разглашение государственной тайны, участие в деятельности нежелательной организации, получение и дача взятки, неисполнение приказа, дезертирство.
Конфискация имущества за «фейки» или призывы к «антигосударственной» деятельности возможна, если эти преступления были совершены с корыстными целями. В этом случае власти смогут изымать имущество, полученное в результате совершения преступления.
А вот за преступления, перечисленные в примечании к статье 280.4, конфисковать могут имущество, «используемое или предназначенное для финансирования» нарушений закона.
Помимо введения новых норм о конфискации имущества, законопроект в целом ужесточает основные наказания за призывы к «антигосударственной» деятельности.
Во вторую часть этой статьи добавляются два новых мотива — уже упомянутые «корыстные побуждения» или «по найму», а также мотивы «политической, расовой, национальной или религиозной ненависти». За это предусмотрено наказание от трех до шести лет лишения свободы.
Кто находится под угрозой?
По статье 280.4 УК ранее выносились приговоры за призывы не брать повестки, не ходить в военкоматы, саботировать мобилизацию и дезертировать с фронта, отмечает проект «Сетевые свободы».
По этой же статье было возбуждено уголовное дело против Игоря Стрелкова, которого судят за посты в соцсетях, — он писал о возможности сдать Крым украинским военным и обсуждал проблемы с денежным довольствием мобилизованных в непризнанной ДНР.
По статье о «фейках», скорее всего, под угрозу конфискации попадут журналисты и активисты, отмечает журналистка Фарида Рустамова, — именно против этой группы людей заводится большинство дел о «фейках об армии».
Рустамова отмечает, что в практике уже были случаи, когда человека осудили за распространение «фейков» именно по корыстным мотивам. Речь шла о публикации издания «Важные истории» (признано нежелательной организацией и «иностранным агентом»). Российский военный рассказал журналистке, что убил мирного украинца под Киевом, и назвал имена командиров, которые отдавали приказы убивать мирных жителей.
После этого дело о «фейках» из корыстных побуждений завели и на военного, и на саму журналистку «Важных историй» Екатерину Фомину. «Их имущество задним числом конфисковать не смогут, но тенденция просматривается», — комментирует Рустамова.
Как выяснила Русская служба Би-би-си, по пункту «г» части 2 ст 207.3 УК РФ, то есть по статье о распространении «фейков» об армии из корыстных побуждений, осужден в том числе Владимир Кара-Мурза (политик, признанный в России «иноагентом», также осужден по статьям о госизмене и сотрудничестве с нежелательной организацией).
Помимо этого законопроект вносит в Уголовно-процессуальный кодекс поправки, по которым арестовывать и конфисковывать имущество можно будет и у других лиц, не являющихся подозреваемыми или обвиняемыми.
Арест может быть наложен на чужое имущество, если у следствия будут «достаточные основания» полагать, что оно получено в результате преступных действий фигурантов, либо использовалось или предназначалось для совершения все тех же около 30 видов преступлений против безопасности РФ.
Такой арест на практике может длиться бесконечно — например, если расследование приостановлено. Но для окончательной конфискации все же придется доказывать, что имущество было получено в результате преступления или предназначалось для совершения преступления «против безопасности» России.
Лишение наград
Спикер Госдумы, анонсируя законопроект в своем телеграм-канале, писал, в частности, о необходимости наказать «негодяев, в том числе деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО» [«специальной военной операцией» российские власти называют вторжение в Украину].
После начала войны десятки известных артистов, писателей, режиссеров публично выступили против действий России и покинули страну. Российские политики и чиновники утверждали, что, несмотря на отъезд, знаменитости продолжали «безбедно» жить, благодаря доходам в России.
«Находясь за границей, [они] сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары», — жаловался Володин ранее.
Чтобы бороться с известными антивоенными эмигрантами, депутаты придумали новую норму — лишение официальных званий и государственных наград за различные преступления. В соответствующем перечне — 11 статей УК, среди которых распространение «фейков» об армии и ее «дискредитация», призывы к экстремизму, пропаганда и демонстрация нацистской символики, участие в деятельности нежелательной организации, реабилитация нацизма и другие.
Лишиться званий можно будет также за призывы к введению санкций против РФ и оказание содействия в исполнении решений международных органов, в которых Россия не участвует, — среди них, например, Международный уголовный суд, выдавший ордер на арест Владимира Путина, а также Европейский суд по правам человека, который продолжает выносить решения по российским делам.