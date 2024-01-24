Госдума одобрила в первом чтении конфискацию за "фейки". Кому и чем угрожают поправки в УК РФ

Рустамова отмечает, что в практике уже были случаи, когда человека осудили за распространение «фейков» именно по корыстным мотивам. Речь шла о публикации издания «Важные истории» (признано нежелательной организацией и «иностранным агентом»). Российский военный рассказал журналистке, что убил мирного украинца под Киевом, и назвал имена командиров, которые отдавали приказы убивать мирных жителей.

После этого дело о «фейках» из корыстных побуждений завели и на военного, и на саму журналистку «Важных историй» Екатерину Фомину. «Их имущество задним числом конфисковать не смогут, но тенденция просматривается», — комментирует Рустамова.

Как выяснила Русская служба Би-би-си, по пункту «г» части 2 ст 207.3 УК РФ, то есть по статье о распространении «фейков» об армии из корыстных побуждений, осужден в том числе Владимир Кара-Мурза (политик, признанный в России «иноагентом», также осужден по статьям о госизмене и сотрудничестве с нежелательной организацией).

Помимо этого законопроект вносит в Уголовно-процессуальный кодекс поправки, по которым арестовывать и конфисковывать имущество можно будет и у других лиц, не являющихся подозреваемыми или обвиняемыми.

Арест может быть наложен на чужое имущество, если у следствия будут «достаточные основания» полагать, что оно получено в результате преступных действий фигурантов, либо использовалось или предназначалось для совершения все тех же около 30 видов преступлений против безопасности РФ.