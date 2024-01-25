Видео ⟩ Опаздывают даже на 40 минут: Жительница Иманты возмущается автобусами Rīgas satiksme

Жительница Иманты рассказывает: "Был случай, когда автобус опоздал на 40 минут, пришлось пропускать школу. Самое страшное - это незнание, когда не понимаешь, сколько придется ждать автобус. Я разговаривала с водителями этого маршрута, они говорят, что задержки случаются на железнодорожных переездах. На маршруте приходится пересекать два таких. Но неужели на переезде всегда опаздываешь?"

Сообщается, что в ожидании общественного транспорта дети сильно мерзнут на остановках. Айварс, водитель автобуса указанного маршрута, рассказал, что причины задержки в основном - пробки.

В Rīgas satiksmē, проверив январские данные, пришли к выводу, что в большинстве случаев автобус этого маршрута прибывает на остановку вовремя или с небольшим опозданием.

Даже зная, что автобус может опоздать на несколько минут, расписание не изменится. "ЕСЛИ мы изменим расписание, есть вероятность, что транспорт обгонит расписание, и жителям придется дольше стоять на остановке", - сказал представитель Rīgas satiksme.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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