Это предусматривают принятые вчера Рижской думой поправки к правилам обращения с бытовыми отходами в столице.

Изменения в правилах также коснутся зданий, в которых размещаются производители отходов, работающие на любом этапе цепочки поставок продуктов питания (первичное производство, переработка, розничная торговля продуктами питания и другие виды распределения, рестораны и предприятия общественного питания), если эти предприятия потребуют такие контейнеры.

Как сообщил председатель комитета жилья и окружающей среды Виестур Зепс, в нескольких самоуправлениях Рижского региона норма вступила в силу уже с 1 января этого года.

Зепс признал, что до 1 марта и самоуправление, и предприятия по управлению отходами должны провести разъяснительную кампанию - например, о том, можно ли помещать какие-либо мешки в эти контейнеры и если да, то какие именно.

Пока никто достоверно не знает, где можно купить пакеты, которые можно бросать в биоконтейнер.

Возможно, их могли бы предлагать предприятия по управлению отходами. Еще один вопрос, не будут ли коричневые коричневые контейнеры источать вонь, особенно в летний сезон, учитывая, что правила требуют опорожнять их не реже одного раза в восемь недель и дезинфицировать контейнеры не реже двух раз в год.

Зепс фактически делегировал жильцам ответственность за то, чтобы контейнеры вывозились чаще, рекомендовав им договариваться об этом с домоуправлением.

Ранее RUS TVNET писал, что с 2024 года каждому латвийскому самоуправлению необходимо обеспечить жителей на своей территории возможностью сортировать биологические отходы.

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