За нарушение санкций против России и Беларуси возбуждено более 250 уголовных дел

Он сообщил, что в 2023 году возбуждено 144 уголовных производства, а в 2022 году - 114 уголовных производств.

Что касается наиболее популярных санкционных товаров, которые пытаются перевезти через границу, Раймонд Зукулс отметил, что в основном в Россию и Беларусь пытаются ввезти различные электротовары, электрооборудование, интернет-оборудование, автозапчасти, предметы роскоши.

А из России и Беларуси стараются импортировать лесоматериалы, топливо, корма и металлопродукцию

Он также сообщил, что, например, в случае с фанерой санкции пытаются обойти, изменив страну происхождения товара, то есть указав, что соответствующий товар произведен в Казахстане или Турции.

Для других товаров изменяют его код, а конкретный продукт указывается как другой продукт. В случае с предметами роскоши изменяется стоимость продукта.

Зукулс отметил, что классическая контрабанда тоже никуда не исчезла, хотя с начала войны и наблюдается снижение, а также усиление защиты внешней границы Евросоюза.

В прошлом году таможня изъяла в общей сложности 7,6 миллиона контрабандных сигарет. В основном контрабандные сигареты встречаются в железнодорожном транспорте на границе с Беларусью.

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