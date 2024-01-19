Санкции против России и Беларуси: в латвийских учреждениях заморожено 74 млн евро

Латвийские участники финансового рынка выявили шесть физических лиц, которые непосредственно подпадают под санкции, и 35 юридических лиц, которые непосредственно не включены в санкционные списки, но установлено владение или контроль над этими юридическими лицами со стороны лиц, попавших под санкции, и поэтому средства и ценные бумаги этих лиц заморожены.

Ранее сообщалось, что Латвия не торопится перенимать санатории, принадлежащие Беларуси и России.

"Санкции Европейского союза не предусматривают конфискацию активов. В настоящее время ни в Латвии, ни в Европейском союзе нет механизма конфискации. На уровне ЕС ведется работа по созданию правовой базы, которая стала бы легитимным решением для всего пространства ЕС. Была создана специальная рабочая группа, основной задачей которой является использование замороженных активов Центрального банка России для поддержки восстановления Украины", - заявили в МИД.

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