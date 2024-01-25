Актер театра "Дайлес" и звезда "Последнего человека" Эдийс Залакс представит авторский стендап

Злободневное выступление посвящено самым актуальным темам сегодняшнего дня, приправлено юмором, иронией, а порой и сарказмом. Это - первый стендап актера, работа над которым велась полгода. В проекте участвовал также автор, работающий над текстами для Максима Галкина и других широко известных стендаперов, поэтому шоу обещает быть искрометным.

"К 32 годам у меня накопилось так много вопросов и так мало ответов, что из этого получился целый стендап концерт, - рассказывает герой вечерa, подчеркивая юмористическое настроение мероприятия, - Вы узнаете, почему я уверен, что моя жена - шпион, кто станет следующим президентом и конечно, самое главное - почему я никогда не заведу кошек. Стендап, который вы не увидите даже на Netflix. Только в Didgital art house".

Эдийс Залакс - штатный артист ведущего латвийского театра "Дайлес", выпускник легендарной школы-студии МХАТ (2014 года) - причем поступил на курс Константина Райкина, выдержав конкурс из 400 человек. После обучения в качестве продюсера организовывал выступления К. Райкина в Латвии.

Стендапы доступны и на русском, и на латышском языках. Премьера состоится 27 января в 20:00 в Digital art house (ул. Сколас, 2). Латышский стендап пройдет 31 января.