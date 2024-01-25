Дружба "без границ", или Как Россия становится зависимой от Китая

Россия хотела бы и дальше увеличивать поставки нефти и газа в Китай, однако "дружба без границ" имеет свои пределы.

Еще в прошлом году "Газпром" обещал увеличить поставки трубопроводного газа в Китай до объема, который "будет равен прежним объемам в Европу". Этого не произошло, потому что необходимо построить газопровод "Сила Сибири 2".

Протокол о намерениях для этого был подписан в 2006 году, однако окончательное соглашение не достигнуто и сегодня. Китай не хочет становиться зависимым от трубопроводного газа, поскольку знает, что Россия также может прекратить его поставки в случае необходимости. Именно поэтому Китай уделяет наибольшее внимание сжиженному природному газу.

Следует также учитывать экономическую зависимость России от Китая. В юанях осуществляется 75% товарооборота России с Китаем и 25% товарооборота России с другими партнерами. В расчетах с Индией Россия также частично перешла на расчеты в юанях.

С прошлого года юань стал основным иностранным активом в Фонде национального благосостояния России. Если еще в 2020 году этот фонд состоял в основном из долларов и евро, то сейчас - из юаней (60%) и золота (40%).

Россия - единственная страна в мире, которая использует юань в качестве основной резервной валюты. Кроме того, юань не является свободно конвертируемой валютой - его курс ежедневно устанавливается властями Китая.

Александр Габуев, руководитель отдела исследований России и Евразии Центра Карнеги, отмечает, что в будущем зависимость России от Китая будет только расти и Китай будет действовать так, как ему выгоднее.

"Например, Китай хочет иметь в Арктике военную базу и вообще быть более представленным в этом регионе... Кремль будет выполнять то, что ему скажет Пекин, - говорит эксперт. - Другое дело, что Китай это будет делать внешне очень уважительно".

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