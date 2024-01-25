Дружба "без границ", или Как Россия становится зависимой от Китая

Рекордный рост торговли между Китаем и Россией на первый взгляд кажется большим достижением. Доля России в экспорте Китая очень скромна, но Китай является основным источником импорта России. И успешно этим пользуется.
По данным Deutsche Welle, в 2023 году товарооборот между Россией и Китаем достиг исторического рекорда - 240 миллиардов долларов. По сравнению с 2022 годом оборот увеличился более чем на 26%.
За год экспорт китайских товаров в Россию увеличился на 47% (до 111 млрд долларов), а импорт из России - почти на 13% (достигнув 129 млрд долларов). Ни у одного другого торгового партнера оборот Китая не растет так быстро.
Товарооборот Китая с его основным торговым партнером США снизился на 12% - до 664 миллиардов долларов. В целом динамика внешней торговли Китая в прошлом году снизилась на 5%, составив 5,94 трлн долларов.
Рекорды в торговле России с Китаем достались ей дорогой ценой - потерей европейского рынка. В начале 2022 года, еще до начала войны в Украине, Китай и Россия подписали "дорожную карту", согласно которой предполагалось увеличить двусторонний товарообмен до 200 миллиардов долларов уже в 2024 году.
Российские власти называют увеличение товарооборота огромным достижением. Разрыв отношений со своим бывшим главным торговым партнером - Европой - также называют позитивным событием. Однако все не так позитивно, как может показаться.
До начала войны на долю Евросоюза приходилась треть объема внешней торговли России, однако в прошлом году этот показатель составил 16%. С другой стороны, доля Китая увеличилась с 18% до 32%.
Между тем, с точки зрения Китая, о достижениях говорить не приходится - на долю России приходится всего 4% объема внешней торговли Китая, что примерно столько же, сколько торговля Китая с Австралией, с которой у него дипломатически прохладные отношения.
Тот факт, что буквально каждый третий импортный товар в Россию приходит из Китая, делает этот союз не очень равноправным. Следует отметить, что Россия закупает у Китая товары, которые в противном случае было бы очень сложно получить в условиях санкций.
Обращает на себя внимание то, что российский рынок наводнен китайскими автомобилями. В 2023 году на российский рынок официально вышли 19 новых китайских брендов, а общее их количество на российском рынке - 29.
Важно то, что Китай оснащает российские заводы. По данным российской таможни, которые изучило издание Financial Times, в прошлом году китайское промышленное оборудование с программным обеспечением было ввезено в Россию в 57% случаев по сравнению с 12% до войны. Это имеет особое значение для российского военно-промышленного комплекса.
Российский экспорт в Китай основан на природных ресурсах - нефти и газе. Например, в 2022 году Китай платил менее 300 долларов за 1000 кубометров газа, а Европа и Турция - почти 1000 долларов. В 2023 году тариф сократился, но он все еще значительный - те же 300 долларов к 500.
Россия хотела бы и дальше увеличивать поставки нефти и газа в Китай, однако "дружба без границ" имеет свои пределы.
Еще в прошлом году "Газпром" обещал увеличить поставки трубопроводного газа в Китай до объема, который "будет равен прежним объемам в Европу". Этого не произошло, потому что необходимо построить газопровод "Сила Сибири 2".
Протокол о намерениях для этого был подписан в 2006 году, однако окончательное соглашение не достигнуто и сегодня. Китай не хочет становиться зависимым от трубопроводного газа, поскольку знает, что Россия также может прекратить его поставки в случае необходимости. Именно поэтому Китай уделяет наибольшее внимание сжиженному природному газу.
Следует также учитывать экономическую зависимость России от Китая. В юанях осуществляется 75% товарооборота России с Китаем и 25% товарооборота России с другими партнерами. В расчетах с Индией Россия также частично перешла на расчеты в юанях.
С прошлого года юань стал основным иностранным активом в Фонде национального благосостояния России. Если еще в 2020 году этот фонд состоял в основном из долларов и евро, то сейчас - из юаней (60%) и золота (40%).
Россия - единственная страна в мире, которая использует юань в качестве основной резервной валюты. Кроме того, юань не является свободно конвертируемой валютой - его курс ежедневно устанавливается властями Китая.
Александр Габуев, руководитель отдела исследований России и Евразии Центра Карнеги, отмечает, что в будущем зависимость России от Китая будет только расти и Китай будет действовать так, как ему выгоднее.
"Например, Китай хочет иметь в Арктике военную базу и вообще быть более представленным в этом регионе... Кремль будет выполнять то, что ему скажет Пекин, - говорит эксперт. - Другое дело, что Китай это будет делать внешне очень уважительно".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!