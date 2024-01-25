Необходимо закрыть дело, которое Центр госязыка начал против украинской работницы пиццерии из-за недостаточного знания латышского языка, заявила в эфире программы "Подробности" Латвийского радио 4 представитель Украинского общества "Сич" Оксана Сичко.
Она отметила, что каждый живущий в Латвии должен владеть государственным языком. И большинство украинцев, по ее словам, учат латышский и даже знают его на достаточном уровне.
"Я знаю, что многие учат латышский язык с благодарностью и большой ответственностью. Я вижу, насколько хорошо они знают грамматику. И вижу, что латыши всегда относились с понимаем к людям из Украины, которые бегут от войны", - говорит Сичко.
По ее словам, украинцы благодарны Латвии за то, что наша страна предоставила убежище людям, которые спасались от ужасов войны.
Говоря о сюжете телеканала TV3 об административном деле, возбужденном Центром госязыка в отношении украинской беженки, которая работает в пиццерии, поскольку она недостаточно хорошо владеет латышским языком, Сичко назвала это дело заказным.
"Агентура России работает во всех странах. И Латвия не исключение. Человека, который смог убежать от российских бомб, смог остаться живым, нужно уничтожить по заказу той же России. Считаю, что время надо тратить на очищение мозгов людей, отравленных российской пропагандой. А таких, к сожалению, в Латвии немало. Я считаю, это дело надо закрывать и заниматься другими, более важными делами", - заявила она.
Сичко рассказала, что кремлевская пропаганда влияет не только на русскоязычных - встречаются и латыши, которые показательно "травят" украинцев.
"Все очень стараются выучить язык, но понятно, в каком психоэмоциональном состоянии находятся эти люди. Состояние всех, с кем я общаюсь, еще очень далеко от приблизительно нам понятного. Я считаю, что людям, которые прожили тут всю жизнь и не могут сказать несколько слов, им хочется делать больно тем, кому и так их Россия сделала больно", - сказала Сичко.
Напомним, ранее стало известно, что Центр государственного языка (VVC) возбудил дело об административном правонарушении в отношении беженки из Украины, работающей в латвийской пиццерии, за то, что она недостаточно хорошо говорит по-латышски, хотя иногда общается с клиентами, сообщает TV3 Ziņas.
Закон позволяет трудоустроить украинцев даже без знания государственного языка, если это не мешает выполнению трудовых обязанностей.
Катерина Мефтод бежала в Латвию со всей семьей вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину и через несколько месяцев устроилась на работу в пиццерию, хотя в Украине училась на юриста.
Через несколько месяцев в пиццерию пришел инспектор VVC, поскольку поступила жалоба на то, что клиентов там обслуживают по-русски. Мефтод рассказала программе, что подавший жалобу утверждал, что она даже не здоровалась по-латышски, хотя, по словам женщины, это неправда. Она заверила программу, что знает стандартные фразы на латышском языке и посещает языковые курсы.
Первый визит инспектора VVC завершился переговорами, но на прошлой неделе после повторной жалобы инспектор пришел снова. Вскоре после этого Мефтод получила письмо о том, что против нее возбуждено дело об административном правонарушении.
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