Сичко рассказала, что кремлевская пропаганда влияет не только на русскоязычных - встречаются и латыши, которые показательно "травят" украинцев.

"Все очень стараются выучить язык, но понятно, в каком психоэмоциональном состоянии находятся эти люди. Состояние всех, с кем я общаюсь, еще очень далеко от приблизительно нам понятного. Я считаю, что людям, которые прожили тут всю жизнь и не могут сказать несколько слов, им хочется делать больно тем, кому и так их Россия сделала больно", - сказала Сичко.

Напомним, ранее стало известно, что Центр государственного языка (VVC) возбудил дело об административном правонарушении в отношении беженки из Украины, работающей в латвийской пиццерии, за то, что она недостаточно хорошо говорит по-латышски, хотя иногда общается с клиентами, сообщает TV3 Ziņas.

Закон позволяет трудоустроить украинцев даже без знания государственного языка, если это не мешает выполнению трудовых обязанностей.

Катерина Мефтод бежала в Латвию со всей семьей вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину и через несколько месяцев устроилась на работу в пиццерию, хотя в Украине училась на юриста.

Через несколько месяцев в пиццерию пришел инспектор VVC, поскольку поступила жалоба на то, что клиентов там обслуживают по-русски. Мефтод рассказала программе, что подавший жалобу утверждал, что она даже не здоровалась по-латышски, хотя, по словам женщины, это неправда. Она заверила программу, что знает стандартные фразы на латышском языке и посещает языковые курсы.

Первый визит инспектора VVC завершился переговорами, но на прошлой неделе после повторной жалобы инспектор пришел снова. Вскоре после этого Мефтод получила письмо о том, что против нее возбуждено дело об административном правонарушении.

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