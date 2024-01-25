Конфликт из-за сигареты: 16-летнего парня обвиняют в убийстве мужчины в Кемери

По информации, полученной в ходе следствия, 6 октября 2023 года после полуночи в Юрмале, возле железнодорожного вокзала "Кемери", молодой человек 2007 года рождения спросил у незнакомого мужчины, который вместе с ним вышел из поезда, сигарету. Мужчина отказался, после чего между ними начался конфликт, в результате чего указанный несовершеннолетний прямо возле железнодорожного вокзала избил мужчину.

Пострадавший мужчина погиб на месте происшествия.

Получив вызов от очевидцев, на место происшествия прибыла Юрмальская муниципальная полиция, однако предполагаемый виновный молодой человек уже покинул место происшествия.

Полицейские Юрмальского участка начали расследование произошедшего, и той же ночью установили и задержали подозреваемого молодого человека.

24 января Госполиция направила уголовный процесс в Пририжскую прокуратуру для начала уголовного преследования.

Подозреваемый молодой человек сейчас находится под стражей.

Ранее сообщалось, что после этого убийства произошли и другие убийства, в которых виноваты подростки.

В этом году, в начале января, в Юрмале, в микрорайоне Слокас, на улице был найден смертельно раненый 13-летний подросток и за это преступление был задержан его ровесник, которого, правда, по возрасту к уголовной ответственности привлечь нельзя.

Кроме того, в начале января правоохранители задержали трех несовершеннолетних молодых людей по подозрению в убийстве двух мужчин в Резекне.

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