Видео ⟩ В Лиепае детский стоматолог посоветовал вырвать зуб методом из латвийского кино

Агнесе злится на детского стоматолога в Лиепае.

Она рассказала передаче, что специалист заставляет рвать "невыпадающие" молочные зубы детям самим родителям, а не приходить к стоматологу.

"Ситуация такая, у ребенка выросли постоянные зубы, а молочные не двигается и не выпадают. Двойные зубы. Придя, доктор говорит: "Разве сами не можете вырвать молочные зубы? Посмотрите в "Emiļa nedarbi", как это делается!", - рассказала Агнесе.

"Emiļa nedarbi" ("Проделки сорванца") - фильм 1985 года выпуска, снятый в Рижской киностудии мотивам книги Астрид Линдгрен о Эмиле из Лённеберги. Режиссёр Варис Брасла, сценарист - Алвис Лапиньш. В фильме есть сцена, где молочный зуб вырывается путем привязывания нитки к двери.

"До этого разговора она уже была неприветлива. Когда ребенок зашел в кабинет, я говорила с мужем, что, может быть, второго малыша не надо к этому врачу приводить, потому что это будет реальная травма, если к ней поведем", - продолжает Агнесе.

Руководитель Зуболечебной поликлиники Лиепайской региональной больницы Наталья Кадеге рассказала, что конкретная реплика прозвучала уже после проведения врачебных манипуляций.

"В конкретном случае родители могли спокойно без помощи инструментов удалить те лишние молочные зубы", - пояснила Кадеге.

Удаление молочных зубов в домашних условиях вполне приемлемо, подчеркнули передаче в Латвийской ассоциации зубных врачей.

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