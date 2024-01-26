Каждый день на дороге можно заметить водителей, которые даже во время езды не могут выпустить из рук смартфоны. Полиция, конечно, не может и не собирается "вылавливать" всех нарушителей, однако некоторые водители выделяются особым бесстыдством. Например, один из жителей запечатлел мужчину, который пытался проехать по улицам Риги, смотря при этом художественный фильм, сообщает передача Degpunktā.
Водитель Volkswagen темного цвета двигался медленно, особенно проезжая перекресток с круговым движением на улице Лубанас. По словам очевидца, водитель примерно двадцать минут особо не смотрел на проезжую часть, а вместо этого внимательно следил за ходом событий какого-то фильма.
"Это не было так, как принято, когда ты посмотришь новости, прочитаешь и уберешь телефон. У него этот телефон все время стоял на руле", - указал очевидцец.
За такое нарушение грозит не только штраф, но и один штрафной пункт.
Автоэксперт Нормунд Авотиньш в законе о дорожном движение заметил один интересный, и в то же время противоречивый аспект. В частности, в пункте 9 ясно не установлено, что означает "использование смарт-устройства". Отдельно не выделено, для каких целей смарт-устройство используется, и это вводит в заблуждение. По его мнению, стоит ввести регулирование, отделяющее использование навигации от всего остального.
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