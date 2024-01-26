Водитель Volkswagen темного цвета двигался медленно, особенно проезжая перекресток с круговым движением на улице Лубанас. По словам очевидца, водитель примерно двадцать минут особо не смотрел на проезжую часть, а вместо этого внимательно следил за ходом событий какого-то фильма.

"Это не было так, как принято, когда ты посмотришь новости, прочитаешь и уберешь телефон. У него этот телефон все время стоял на руле", - указал очевидцец.

За такое нарушение грозит не только штраф, но и один штрафной пункт.

Автоэксперт Нормунд Авотиньш в законе о дорожном движение заметил один интересный, и в то же время противоречивый аспект. В частности, в пункте 9 ясно не установлено, что означает "использование смарт-устройства". Отдельно не выделено, для каких целей смарт-устройство используется, и это вводит в заблуждение. По его мнению, стоит ввести регулирование, отделяющее использование навигации от всего остального.

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