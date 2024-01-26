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Фото ⟩ Знаменитости собрались на презентацию произведенных в Латвии лубрикантов

rus.tvnet.lv
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Яна Брук, Светлана Жигаева
Яна Брук, Светлана Жигаева Фото: Пресс-фото

В четверг, 25 января, прошла презентация нового продукта латвийского бренда интимной косметики MYLOME. Мероприятие собрало ряд знаменитостей и инфлюенсеров. 

Галерея: Презентация MYLOME

Среди посетителей были замечены такие инфлюенсеры, как Лаура Визла, Светлана Жигаева, Жанна Дубска и другие. 

На мероприятии была представлена ​​серия силиконовых продуктов и ароматизированных лубрикантов.

Бренд заявил о себе год назад. "Успех нашего первого лубриканта побудил нас создавать новые продукты, поскольку мы видим, что покупатели все больше начинают ценить нашу продукцию, которая очаровывает как доставляемыми ощущениями и чувственным удовольствием, которые они обеспечивают, так и натуральным составом и научной основой в их создании", - говорит Даце Миниковича, основательница бренда.

Помимо новинок посетители мероприятия смогли окунуться в особую атмосферу и принять участие в беседе с секс-коучем Натальей Сорокиной, а также ознакомиться с ассортиментом игрушек для взрослых.

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