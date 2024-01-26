Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли человек контрактником, ушел на фронт добровольцем или был мобилизован.

Чтобы восполнить потери на фронте, Россия продолжает активно вербовать заключенных. Причем всех, кто подписывает контракт с сентября, обязывают служить уже не шесть месяцев, как раньше, а до конца войны.

То есть теперь российские заключенные воюют на тех же условиях, что и обычные контрактники и, например, мобилизованные, которым также не позволят вернуться домой до конца войны. То, что раньше бывшие заключенные были в более привилегированном положении и возвращались через полгода, возмущало многие семьи мобилизованных.

«Если контракт сейчас подписываешь, будь готов умереть, старик. Это раньше как-то еще проскакивали. Полгода можно пропетлять. А до конца войны никакого фарта не хватит. Я уже понял, что не дотяну», — написал в одном из чатов Сергей, который, по его словам, с октября воюет в «Шторме» (так называется отряды из заключенных, формируемые Министерством обороны России).

Фото: BBC

Изменились и условия освобождения из тюрьмы — теперь вместо помилования от российского президента Владимира Путина заключенные получают лишь условное освобождение.

На 26 января Би-би-си, «Медиазоне» и команде волонтеров удалось установить имена 8 062 заключенных, которые погибли на территории Украины, воюя в составе российских подразделений.