Россия снова дала понять США, что готова к переговорам о прекращении огня

Как указывают источники, Кремль сигнализировал о готовности к переговорам о возможных гарантиях безопасности Украине.

Такие сигналы американской стороне направлялись в конце прошлого года, при помощи посредника, которого источники информации раскрывать не пожелали.

Источники информации утверждают, что Путин может рассмотреть отказ от требований нейтралитета Украины и гарантий того, что Украина не вступит в НАТО.

Эти требования Путин использовал, чтобы оправдать полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года.

В обмен на смягчение своих требований Кремль может потребовать, чтобы Украина признала контроль РФ над оккупированными территориями.

Впрочем, по утверждениям Bloomberg, представители США относятся к таким сигналом России довольно скептически.

Различные намеки России о возможном смягчении требований и готовности к переговорам могут быть осознанными действиями, так как таким образом Кремль пытается добиться раскола среди союзников Украины, изолировать Киев и снизить попытки Украины добиться, чтобы была реализована формула мира, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским. Она предусматривает полный вывод российских войск со всех оккупированных территорий Украины.

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