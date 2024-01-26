24 января этого года отдел по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции Госполиции совместно со Службой государственной безопасности провел два санкционированных обыска по ранее возбужденному уголовному делу и задержал по подозрению в возможных мошеннических действиях мужчину 1986 года рождения.
Задержан мужчина, который выдавал себя за сотрудника спецслужб. Полиция просит отозваться пострадавших
В ходе расследования была получена информация, что человек с целью хищения денежных средств выдавал себя за сотрудника структур госбезопасности, имеющего обширные связи в правоохранительных органах.
К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Госполиция просит посмотреть на фотографию мужчины и отозваться всех возможных пострадавших и других лиц, обладающих информацией, которая может быть полезна для расследования. Полицию можно проинформировать, позвонив по номеру телефона 110.
Расследование продолжается, более подробных комментариев в интересах следствия Госполиция не предоставляет.
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