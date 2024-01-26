Задержан мужчина, который выдавал себя за сотрудника спецслужб. Полиция просит отозваться пострадавших

Фото: Valsts policija

В ходе расследования была получена информация, что человек с целью хищения денежных средств выдавал себя за сотрудника структур госбезопасности, имеющего обширные связи в правоохранительных органах.

К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Госполиция просит посмотреть на фотографию мужчины и отозваться всех возможных пострадавших и других лиц, обладающих информацией, которая может быть полезна для расследования. Полицию можно проинформировать, позвонив по номеру телефона 110.

Расследование продолжается, более подробных комментариев в интересах следствия Госполиция не предоставляет.

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