Пт, 26.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Суд в РФ заочно арестовал адвоката и блогера Марка Фейгина

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Марк Фейгин
Марк Фейгин Фото: Wikimedia Commons

В пятницу, 26 января, Басманный суд Москвы заочно арестовал ведущего популярного YouTube канала и общественного деятеля Марка Фейгина.

Фейгин, который больше не живет в России, обвиняется в распространении так называемых фейках о российской армии.

Что конкретно стало поводом для возбуждения дела, не сообщается.

Марк Фейгин в качестве адвоката защищал украинскую летчицу Надежду Савченко, бывшего главу Меджлиса крымских татар Мустафу Джемилева, а также был одним из защитников в деле панк-группы Pussy Riot, сообщает Русская служба BBC. 

В 2018 году он был лишен адвокатского статуса в России.

Фейгин ведет канал на YouTube, частым гостем его эфиров был советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Фейгин также очень активно выступает против вторжения России в Украину.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх