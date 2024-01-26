Суд в РФ заочно арестовал адвоката и блогера Марка Фейгина

Фейгин, который больше не живет в России, обвиняется в распространении так называемых фейках о российской армии.

Что конкретно стало поводом для возбуждения дела, не сообщается.

Марк Фейгин в качестве адвоката защищал украинскую летчицу Надежду Савченко, бывшего главу Меджлиса крымских татар Мустафу Джемилева, а также был одним из защитников в деле панк-группы Pussy Riot, сообщает Русская служба BBC.

В 2018 году он был лишен адвокатского статуса в России.

Фейгин ведет канал на YouTube, частым гостем его эфиров был советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Фейгин также очень активно выступает против вторжения России в Украину.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!