Суд в РФ заочно арестовал адвоката и блогера Марка Фейгина

В пятницу, 26 января, Басманный суд Москвы заочно арестовал ведущего популярного YouTube канала и общественного деятеля Марка Фейгина.
Фейгин, который больше не живет в России, обвиняется в распространении так называемых фейках о российской армии.
Что конкретно стало поводом для возбуждения дела, не сообщается.
Марк Фейгин в качестве адвоката защищал украинскую летчицу Надежду Савченко, бывшего главу Меджлиса крымских татар Мустафу Джемилева, а также был одним из защитников в деле панк-группы Pussy Riot, сообщает Русская служба BBC.
В 2018 году он был лишен адвокатского статуса в России.
Фейгин ведет канал на YouTube, частым гостем его эфиров был советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Фейгин также очень активно выступает против вторжения России в Украину.
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