Инцидент в "Гайльэзерс": в больнице не подтверждают "избиение" и "побег пациента"

В Рижской восточной клинической университетской больнице порталу Apollo.lv сообщили, что больница ограничена в возможности комментировать вопросы конкретных пациентов, но подтверждают, что инцидент имел место.

При этом в RAKUS подчеркивают, что не могут подтвердить факт "избиения" или "побега пациента".

"Эти заявления не соответствуют действительности. Физическое состояние пациента не пострадало, и он в безопасности", - ответили в RAKUS порталу Apollo.lv.

В больнице утверждают, что действовали правильно, позвонив в полицию и сообщив об этом в систему безопасности пациентов.

"Однако мы проводим углубленное расследование, чтобы понять, потребуются ли дополнительные процедуры и протоколы действий в подобных ситуациях в будущем", - сообщает RAKUS.

Уже сообщалось, что женщина заявила в Twitter, что на ее отца, инвалида первой группы, на этой неделе напали ночью в больнице "Гайльэзерс".

По словам дочери потерпевшего, инцидент произошел в ночь на 22 января, примерно через час-два после полуночи. Мужчина проснулся якобы от ударов по голове.