Инцидент в "Гайльэзерс": в больнице не подтверждают "избиение" и "побег пациента"

Представители Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) прокомментировали произошедший на этой неделе в больнице "Гайльэзерс" инцидент, в результате которого пострадал мужчина, инвалид первой группы.
В Рижской восточной клинической университетской больнице порталу Apollo.lv сообщили, что больница ограничена в возможности комментировать вопросы конкретных пациентов, но подтверждают, что инцидент имел место.
При этом в RAKUS подчеркивают, что не могут подтвердить факт "избиения" или "побега пациента".
"Эти заявления не соответствуют действительности. Физическое состояние пациента не пострадало, и он в безопасности", - ответили в RAKUS порталу Apollo.lv.
В больнице утверждают, что действовали правильно, позвонив в полицию и сообщив об этом в систему безопасности пациентов.
"Однако мы проводим углубленное расследование, чтобы понять, потребуются ли дополнительные процедуры и протоколы действий в подобных ситуациях в будущем", - сообщает RAKUS.
Уже сообщалось, что женщина заявила в Twitter, что на ее отца, инвалида первой группы, на этой неделе напали ночью в больнице "Гайльэзерс".
По словам дочери потерпевшего, инцидент произошел в ночь на 22 января, примерно через час-два после полуночи. Мужчина проснулся якобы от ударов по голове.
"К сожалению, в палате находились только нападавший и мой отец", - написала Элина. Нападавший долгое время употреблял алкоголь и ранее проявлял агрессию по отношению к персоналу, поэтому его привязали к кровати, но он самостоятельно избавился от пут.
Особую тревогу ситуации придает тот факт, что отца Элины доставили в больницу на лучевую терапию после операции на головном мозге.
Мужчина перенес уже третью операцию, из-за чего с трудом понимал, что происходит вокруг.
К сожалению, агрессивно настроенный больной нанес удары прямо по прооперированной стороне головы, тем самым подвергнув пострадавшего серьезной опасности.
"После нападения пациент сбежал из больницы. Персонал узнал об инциденте только утром", - говорит Элина.
В Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что в связи с инцидентом возбужден процесс об административном правонарушении и назначена экспертиза. Предполагаемый виновник установлен.
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