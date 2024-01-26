Лица, угрожающие национальной безопасности, пытаются въезжать в Латвию в автобусах Москва - Рига

"Есть и женщины. В возрасте от 18 до 50 лет. Есть случаи, когда 60-летним отказывают во въезде, видя угрозу национальной безопасности", - поделился Какаулин.

У Государственной пограничной охраны хорошее сотрудничество с перевозчиком. Поэтому они заранее получают информацию о подозрительных лицах. Как только автобус Москва - Рига въезжает в Латвию, проверяют подозрительных пассажиров, включая багаж.

"Пограничник проверяет каждого человека индивидуально. Он берет у каждого документ, проводит собеседование и анкетирование. Если пограничник подозревает, что человек что-то скрывает или не говорит правду, или пытается обмануть относительно цели въезда, то есть повод вызвать человека на углубленное собеседование", - сказал Алексей Какаулин.

Если перевозка пассажиров автобусом в Россию и обратно сопряжена с рядом рисков, то почему эти поездки вообще разрешены? В Автотранспортной дирекции, отвечающей за лицензирование международных перевозок, заявляют, что были проведены обсуждения с экспертами Министерства сообщения.

"Вывод таков: именно регулярный транспорт лучше контролируется и с точки зрения безопасности несет меньшие риски по сравнению с нерегулярным транспортом. Следует отметить, что никаких запретов на такие регулярные перевозки пассажиров не наложено", - сказала представитель дирекции.

Даже если бы Латвия решила запретить передвижение частных лиц через границу с Россией, то это не достигло бы своей цели. Люди будут ездить в Россию и обратно через Эстонию. Для этого должно быть совместное решение с Эстонией.