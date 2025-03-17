Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным; известна дата

Трамп рассказал журналистам о предстоящем разговоре вечером в воскресенье (утром в понедельник по латвийскому времени) в самолете, на котором он возвращался в Вашингтон из Флориды, где провел выходные в своей резиденции Мар-а-Лаго.

"Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы. (...) Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, мы сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы", - заявил Трамп.

Он также рассказал, что в переговорах об окончании войны среди тем будут территории и электростанции.

"Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях", - сказал Трамп.

Он назвал это "разделением определенных активов".

Ранее уже сообщалось, что в воскресенье американские должностные лица указали, что у Трампа в ближайшее время запланирован телефонный разговор с Путиным, однако конкретное время не назвали.

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