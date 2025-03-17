По словам собеседников издания, Украина не готова отдать полностью под контроль России Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, об аннексии которых Россия публично объявила, но не оккупировала их полностью.

Источники The Independent указали, что Киев "смирился" с тем, что нынешняя линия фронта в рамках перемирия может быть заморожена, однако уступка дополнительных территорий недопустима.

"Неразумно требовать полной передачи, например, Запорожья или Херсона. Для нас это звучит как полная чушь", - заявил один из источников, добавив, что Украина попытается добиться возвраoения оккупированных территорий дипломатическим путем.

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"Мы действительно готовы заключить мир, но нам нужен долгосрочный мир, а не кратковременное прекращение огня", - заявил изданию высокопоставленный украинский чиновник.

Однако собеседники The Independent отметили, что они мало верят в то, что Россия действительно согласится на перемирие, и они ждут "очередного трюка" со стороны Москвы.

Как уже сообщалось, США вступили в переговоры с Россией и Украиной, чтобы добиться прекращения боевых действий между странами.

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