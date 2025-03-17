Украина определила "красные линии" для возможных переговоров с Россией, сообщает британское издание The Independent со ссылкой на высокопоставленные украинские правительственные источники, пожелавшие остаться анонимными, пишет "Медуза".
По словам собеседников издания, Украина не готова отдать полностью под контроль России Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, об аннексии которых Россия публично объявила, но не оккупировала их полностью.
Источники The Independent указали, что Киев "смирился" с тем, что нынешняя линия фронта в рамках перемирия может быть заморожена, однако уступка дополнительных территорий недопустима.
"Неразумно требовать полной передачи, например, Запорожья или Херсона. Для нас это звучит как полная чушь", - заявил один из источников, добавив, что Украина попытается добиться возвраoения оккупированных территорий дипломатическим путем.
"Мы действительно готовы заключить мир, но нам нужен долгосрочный мир, а не кратковременное прекращение огня", - заявил изданию высокопоставленный украинский чиновник.
Однако собеседники The Independent отметили, что они мало верят в то, что Россия действительно согласится на перемирие, и они ждут "очередного трюка" со стороны Москвы.
Как уже сообщалось, США вступили в переговоры с Россией и Украиной, чтобы добиться прекращения боевых действий между странами.
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