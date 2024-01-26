В последние месяцы украинская армия неоднократно успешно атаковала российский Черноморский флот с помощью морских беспилотников. Однако по мере того, как российский ВМФ становится все более способным к противодействию, это преимущество оказывается под угрозой.

По данным Naval News, Украина сейчас планирует развернуть целую армию подводных беспилотных аппаратов, чтобы доминировать на Черном море.

Как сообщают Naval News, Украина планирует использовать проект FURYдля развертывания подводных беспилотников, которые смогут атаковать корабли Черноморского флота России.

Особенность проекта FURY в том, что его авторы не пытаются создать совершенно новый подводный беспилотник. Украинская модель будет сделана на базе уже имеющихся западных подводных беспилотников.

Создание таких дронов - сложная задача, гораздо более сложная, чем создание надводных кораблей. Однако подход проекта FURY заключается в партнерстве с опытным западным производителем таких дронов и, по сути, в вооружении уже существующей [плавающей] платформы.

Указывается, что автономные подводные дроны обладают очевидными преимуществами внезапности, скрытности и живучести. И хотя они, вероятно, будут дороже, чем нынешние беспилотные аппараты, используемые Украиной, они будут многоразовыми и, следовательно, дешевле в долгосрочной перспективе. В то же время им не потребуется столько логистики и личного состава, как обычным подводным лодкам.

Такие модифицированные подводные дроны смогут нести автономное вооружение, такое как мины или торпеды, или даже ракеты, запускаемые с подводных лодок. Они также могут быть оснащены различными датчиками и помимо атак могут выполнять еще и разведывательные задачи.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украине удалось наладить собственное производство военно-морских беспилотников. Он заявил, что Украина стала первой страной, которая смогла создать такой флот.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!