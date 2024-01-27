Видео ⟩ За занавесом: существование Украины - угроза безопасности России

На минувшей неделе российские пропагандисты с увлечением занимались очернением и дискредитацией участников Давосского форума. Самыми яркими использованными для этого характеристиками стали "Вальпургиева ночь" и "политическое самоудовлетворение".
Одиозный пропагандист Владимир Соловьев даже заявил, что на форуме состоялась "молитва Сатане", но по этическим соображениям эти кадры он по телевидению не покажет, однако нет сомнений, что большинство зрителей верят Соловьеву на слово и всерьез допускают, что такие кадры действительно существуют.
Наряду с этим широко освещалась пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова, на которой он в очередной раз обвинил Запад в разжигании войны.
Ложь, замалчивание и "голубь мира"
Мимоходом упоминалась и Балтия. Президент России Владимир Путин в паре предложений отметил, что выдворение российских граждан из Балтии, в особенности подразумевая Латвию, является угрозой национальной безопасности России, но более подробно эту тему развивать не стал. Как не стали этого делать и участники пропагандистских передач "60 минут" и "Вечер с Владимиром Соловьевым". Лишь в передаче Соловьева один из участников упомянул о высказываниях должностных лиц различных стран НАТО о возможной агрессии России против НАТО, в том числе Балтии. Соловьев тут же задался риторическим вопросом: "А на кой нам Балтия?".
Официальная позиция Кремля такова: войны хочет Запад, а Россия - символ мира. Главный "голубь мира" Путин на прошлой неделе неоднократно повторил, что Россия не собирается нападать ни на одну страну НАТО, что ни с одной страной-участницей альянса у нее нет пограничных конфликтов. В связи с этим разговоры о нападении России на НАТО являются "бредом". Другое дело, что Россия готова защищать свой суверенитет, если на нее нападет Запад, и полна решимости добиваться своих целей в войне против Украины.
Тем временем ведущая передачи "60 минут" Ольга Скабеева, рассказывая, что мобилизация в Украине продлевается до конца февраля, ложно утверждала, что мобилизованы будут все мужчины соответствующего возраста, в том числе инвалиды.
На портале visitukraine.today в связи с мобилизацией упоминаются десять категорий жителей, которые под нее не подпадают. Среди них граждане, признанные непригодными для военной службы по состоянию здоровья, и граждане, обеспечивающие обслуживание инвалида (если имеются документы, подтверждающие факт оказания ухода и недееспособность лица - полную или частичную). Также ложно утверждение, что у тех, кто уклоняется от мобилизации, будет конфисковано имущество. Все эти утверждения легко поддаются проверке, но ключ к успеху пропагандистов кроется в низкой медийной грамотности и инертности русских зрителей, а также в неумении проверять источники информации. Добавим, что о намерении Кремля конфисковать имущество у тех, кто "дискредитирует" армию, пропагандисты не сообщали.
Кроме того, Скабеева рассказывала, что для лечения украинских военных используется галлюциногенное вещество ибогаин, которое, например, запрещено в США. Об этом якобы сообщили и портал Intercept, и журнал The Economist. И тут опять правда перемешана с ложью. Об этом действительно пишет портал Intercept, который является единственным СМИ, сообщающим об этом, и не оценивается в качестве достоверного источника. Что касается The Economist, то, как и другие зарубежные СМИ, на минувшей неделе он писал о лечении украинских военных кетамином, а это совершенно другой препарат, предназначенный для снижения симптомов посттравматического стресса. Но кто же в России станет углубляться в такие нюансы, как препараты для лечения посттравматического стресса.
Чтобы подчеркнуть отличие "цитадели православия" России от охваченной сатанизмом и идолопоклонством Украины, в программе "60 минут" пропагандисты вещали, как украинцы тратят огромные суммы на разных гадалок и экстрасенсов, что в православии приравнивается к одному из величайших грехов. Демонстрировались неизвестно откуда выуженные сюжеты, в которых все украинские гадалки в один голос пророчат Украине уничтожение. Трагикомично, что православные проповедники христианских ценностей "забыли", что одной из самых популярных у зрителей российского телевидения передач еще совсем недавно было шоу "Битва экстрасенсов".
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Что же касается того, о чем пропагандисты умолчали и что в том числе не появилось в новостях, то россиянам не суждено было узнать ни о протестах в Башкирии, ни о коммунальной катастрофе на востоке страны, где из-за сильных морозов горят котельные и лопаются трубы с горячей водой и радиаторы.
Проститутки и травка в Давосе
Захлебываясь слюной, кремлевские пропагандисты на все лады склоняли Давосский форум, где встречаются лидеры западного мира. Конечно, в словах каждого оратора сквозила обида на то, что на форум не приглашают Путина, зато на нем присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Про Зеленского в очередной раз было сказано, что украинский "карлик" приехал попрошайничать, но безуспешно, а самой большой неудачей для Зеленского стало то, что в Давосе у него не состоялась встреча с лидером коммунистического Китая.
В связи с оказанием помощи Украине наибольшую ненависть пропагандистов вызывают премьер Великобритании Риши Сунак, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.
Различные политологи обратились к происхождению Давосского форума, утверждая, что он организован спецслужбами западных стран в сотрудничестве с международными корпорациями для навязывания остальному миру своего господства.
При этом со ссылкой на портал Daily Mail сообщалось, что посетители форума курят травку и употребляют другие наркотики, что в Давосе разливались реки алкоголя и якобы съехалось несчетное количество проституток высшего класса. Стоит добавить, что об этом пишет только упомянутый портал, который считается распространителем фейковых новостей, и, например, английская Википедия в 2017 году запретила использовать Daily Mail в качестве источника из-за его ненадежности.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Между тем, издание The Guardian пишет, что в свое время президент России произнес в Давосе главную речь, однако это произошло 15 лет назад, накануне аннексии Крыма 2014 года и до вторжения 2022 года в Украину, а сегодня Путин, безусловно, персона нон грата.
"Два года спустя Путин не только потерпел неудачу в империалистических попытках подчинить Украину; его вторжение укрепило суверенитет Украины - тот самый суверенитет, который он пытался стереть - и укрепило решимость НАТО, которую он пытался ослабить. На самом деле, пока он пытался ослабить НАТО, его деятельность увеличивала наши ряды. (...) Отважные украинские военные вернули более половины территории, оккупированной Россией с начала конфликта. Они нанесли серьезный урон Черноморскому флоту России и драматически увеличили экспорт Украины через Черное море. (...)", - заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в своем выступлении в Давосе, пообещав, что поддержка Украины продолжится.
Вопреки заявлению министра иностранных дел России Лаврова о том, что с 1945 года коллективный Запад в своих действиях регулярно нарушал устав ООН, а Россия его всегда соблюдала, Салливан напомнил, что Россия закупает оружие и у КНДР, и у Ирана, тем самым не только нарушая теоретический устав, но и конкретные санкции, установленные ООН, за которые в свое время голосовала и сама Россия.
Лавров, Медведев и Горбачев
На пресс-конференции 18 января Лавров отверг предложение США возобновить диалог по контролю над ядерным вооружением, сказав, что это невозможно, пока Вашингтон предлагает военную поддержку Украине. Выступая на своей ежегодной пресс-конференции, министр иностранных дел в очередной раз обвинил Запад в повышении глобальных рисков безопасности путем содействия Украине в усилении ее атак на территории России и предупредил, что Москва достигнет своих целей в конфликте, несмотря на помощь Запада Киеву. Лавров также подчеркнул, что источником войны в Украине являются США.
"Мы будем цели специальной военной операции достигать последовательно, настойчиво, и мы этих целей достигнем. Нет никаких надежд на то, что Россия будет каким-то образом побеждена, об этом уже неоднократно говорилось. Те, кто не учил историю, ну и географию - а таких на Западе немало, - они могут на эту тему фантазировать", - заявил Лавров. Он также отметил, что "в девяностые были некоторые иллюзии, что Запад встретит нас с распростертыми объятиями. Теперь эти иллюзии исчезли. Мы больше не можем доверять Западу. Запад хочет только одного - жить за чужой счет и быть умнее всех остальных".
Пропагандисты также в полном согласии сослались на слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что существование Украины как независимого государства является угрозой безопасности России. Политологи и историки разного калибра бросились доказывать, что создание украинского государства изначально было задумано как "антироссийский" проект для искусственного раскола русского народа.
При этом придворные идеологи сослались на Советский Союз как на один из величайших этапов в истории России, заявив, что России нечего стыдиться советского прошлого, наоборот - им надо гордиться. Вновь прозвучали упреки первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву в государственной измене и развале страны, а также призывы осудить российских политиков 90-х годов, которые поспособствовали распаду СССР и подготовили подписание Беловежского соглашения. По словам пропагандистов, детям в школах надо преподавать, что распад СССР не был неизбежен, что это было предательство отдельных людей и 90-е годы ничего хорошего России не принесли. Как видно, Россия идеологически до сих пор чувствует себя империей и вновь хотела бы стать "тюрьмой народов"
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