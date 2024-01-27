Видео ⟩ За занавесом: существование Украины - угроза безопасности России

Кроме того, Скабеева рассказывала, что для лечения украинских военных используется галлюциногенное вещество ибогаин, которое, например, запрещено в США. Об этом якобы сообщили и портал Intercept, и журнал The Economist. И тут опять правда перемешана с ложью. Об этом действительно пишет портал Intercept, который является единственным СМИ, сообщающим об этом, и не оценивается в качестве достоверного источника. Что касается The Economist, то, как и другие зарубежные СМИ, на минувшей неделе он писал о лечении украинских военных кетамином, а это совершенно другой препарат, предназначенный для снижения симптомов посттравматического стресса. Но кто же в России станет углубляться в такие нюансы, как препараты для лечения посттравматического стресса.

Чтобы подчеркнуть отличие "цитадели православия" России от охваченной сатанизмом и идолопоклонством Украины, в программе "60 минут" пропагандисты вещали, как украинцы тратят огромные суммы на разных гадалок и экстрасенсов, что в православии приравнивается к одному из величайших грехов. Демонстрировались неизвестно откуда выуженные сюжеты, в которых все украинские гадалки в один голос пророчат Украине уничтожение. Трагикомично, что православные проповедники христианских ценностей "забыли", что одной из самых популярных у зрителей российского телевидения передач еще совсем недавно было шоу "Битва экстрасенсов".

Видео: Фрагмент пропагандистской передачи