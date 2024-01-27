Бизнесмен Александр Герко, родившийся и получивший образование в России, стал крупнейшим налогоплательщиком среди физических лиц в Великобритании по итогам 2023 года. Об этом сообщила газета The Times, которая ежегодно составляет рейтинг самых богатых людей и крупнейших индивидуальных налогоплательщиков Соединенного Королевства.
Выходец из России, крупный налогоплательщик Британии, противник войны в Украине: что известно об Алексе Герко из рейтинга Times
44-летний математик, ставший трейдером, избавился от российского гражданства уже после нападения России на Украины в 2022 году (так заявляли он сам и его компания; судья, рассматривающий один из его судебных исков принял это утверждение).
Собственный капитал Алекса Герко, под данным газеты, составляет 9,129 млрд фунтов стерлингов (11,6 млрд долларов по текущему курсу), причем в 2022 году это цифра составляла 2 млрд. За это время он поднялся в списке самых богатых людей страны с 89-го на 15-е место (The Sunday Times Rich List 2023).
Уроженец Москвы Герко владеет трейдерской компанией XTX Markets, он стал крупнейшим налогоплательщиком Великобритании среди физических лиц второй год подряд. За последние 12 месяцев его взносы в государственную казну составили 664,5 млн фунтов стерлингов.
Против войны
Вскоре после того, как Россия вторглась в Украину в начале 2022 года, Герко сказал, что московские парламентарии «быстро опередили Геббельса» и призвал Запад ввести санкции против большего числа россиян.
«Тебя ждет Нюрнберг», — написал он в твиттере (тогда еще не переименованном в X) министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
Герко приобрел британское гражданство в 2016 году, а от российского, по его словам, решил отказаться еще до начала большой войны в Украине.
Но этот процесс занял три года, Герко писал, что потратил 10 тысяч долларов США на гонорары российским адвокатам, пять месяцев на сбор документов и пять раз ходил в посольство, где «рассматривал портрет Путина», потом еще ждал четыре месяца.
По данным Times, он пожертвовал не менее 20 млн фунтов стерлингов на помощь Украине после начала полномасштабного вторжения.
Герко порой критикует и правительство своей новой родины.
Так, он давно известен своим скептическим отношением к криптовалютам и, когда премьер-министр страны Риши Сунак делился новостью о том, что американская фирма расширяет свое лондонское подразделение виртуальных валют, отреагировал с сети X так: «Предоставлять государственную поддержку отрасли, которая на 99-100% мошенничество или чушь — это абсолютное безумие».
Проблемы на новой родине
Российское происхождение продолжает создавать проблемы для Герко. Его трейдерская фирма XTX в прошлом году подала судебный иск против лондонских финансовых компаний Aviva и Legal & General, которые отказались принять компанию Герко в качестве клиента.
XTX заявила, что действия двух фирм равносильны расовой дискриминации. Aviva и LGIM отказались давать подробные комментарии по этому делу для прессы, в судебных документах адвокаты LGIM настаивают, что не считают свое решение в отношении XTX формой дискриминации.
Также Герко судится с аудиторской компанией Mazars по аналогичному поводу.
Многие фирмы в Сити опасаются брать клиентов со связями в России, опасаясь, что их обвинят в нарушении санкций, введенных Западом после вторжения России в Украину.
При уплате налогов у Герко и его компании проблем не возникает. «Я очень рад платить кучу налогов», — говорил он. Герко один из немногих сверхбогатых людей в стране, кто открыто поддерживают налог на богатство или введение сбора на их собственность, доли компаний и другие активы.
Герко живет с женой Еленой и тремя детьми в таунхаусе с семью спальнями стоимостью 22 млн фунтов на севере Лондона, недалеко от своего офиса.
Одаренный юноша с окраин
Герко вырос на одной из неблагополучных окраин Москвы и ходил в школу, которую он назвал «очень средней». С ранних лет он показывал способности к математике, к 12 годам он уже принимал участие в общегородских олимпиадах.
В 2004 году Герко защитил в МГУ диссертацию и получил степень кандидата физико-математических наук, но вскоре после этого, в 2006 году, переехал в Лондон,
Сначала он работал валютным трейдером в Deutsche Bank, а затем перешел в хедж-фонд GSA Capital, где он вскоре стал одним из самых высокооплачиваемых трейдеров.
Именно отсюда в 2015 году и «отпочковалась» XTX Markets как «дружественная компания». Его алгоритмическая торговая платформа стала одной из самых быстрорастущих компаний Великобритании, торгуя валютой, акциями, облигациями и товарами на сумму 250 млрд долларов в день для компаний и частных клиентов.
В настоящее время в компании XTX работает более 190 сотрудников, у нее есть офисы в Нью-Йорке, Париже, Мумбаи, Сингапуре и других городах, а также в Армении.
В лондонском офисе красуется полноразмерная копия посадочной капсулы Аполлона-11.
Богатство и благотворительность
Герко лично пожертвовал миллионы фунтов на образовательные проекты, связанные с математикой, для малоимущих или особо одаренных детей и подростков. Вместе с женой они также пожертвовали полтора миллиона Лондонскому симфоническому оркестру, концертами которого они наслаждаются много лет.
За последние семь лет компания XTX пожертвовала на благотворительность более 100 млн. фунтов, в том числе 10 млн фунтов стерлингов Национальной службе здравоохранения в начале эпидемии Covid-19.
Совсем недавно также было перечислено 1,6 млн фунтов в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с целью помочь Армении справиться с десятками тысяч людей, прибывших из Нагорного Карабаха
В апреле прошлого года одна из компаний XTX выплатила дивиденды в размере 1,6 млрд фунтов — это одна из крупнейших выплат такого рода за всю корпоративную историю Британии. Герко получил около 75% этой выплаты, что соответствует его доле в фирме, пишет Times.
Материнская компания Герко базируется на Каймановых островах, поэтому оценить ее сложно. Совокупная прибыль трех его британских компаний в моменту публикации списка составила более 2,1 млрд фунтов стерлингов. Предполагаемая стоимость XTX составляет 10 млрд фунтов.
Исходя из этого, его 75-процентная доля оценивается как минимум в 7,5 млрд фунтов. А щедрые дивиденды и зарплаты в XTX прибавили еще 1,629 миллиарда, считает газета.
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