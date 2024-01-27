Выходец из России, крупный налогоплательщик Британии, противник войны в Украине: что известно об Алексе Герко из рейтинга Times

Также Герко судится с аудиторской компанией Mazars по аналогичному поводу.

Многие фирмы в Сити опасаются брать клиентов со связями в России, опасаясь, что их обвинят в нарушении санкций, введенных Западом после вторжения России в Украину.

При уплате налогов у Герко и его компании проблем не возникает. «Я очень рад платить кучу налогов», — говорил он. Герко один из немногих сверхбогатых людей в стране, кто открыто поддерживают налог на богатство или введение сбора на их собственность, доли компаний и другие активы.

Герко живет с женой Еленой и тремя детьми в таунхаусе с семью спальнями стоимостью 22 млн фунтов на севере Лондона, недалеко от своего офиса.

Одаренный юноша с окраин

Герко вырос на одной из неблагополучных окраин Москвы и ходил в школу, которую он назвал «очень средней». С ранних лет он показывал способности к математике, к 12 годам он уже принимал участие в общегородских олимпиадах.

В 2004 году Герко защитил в МГУ диссертацию и получил степень кандидата физико-математических наук, но вскоре после этого, в 2006 году, переехал в Лондон,

Сначала он работал валютным трейдером в Deutsche Bank, а затем перешел в хедж-фонд GSA Capital, где он вскоре стал одним из самых высокооплачиваемых трейдеров.