Глава разведслужбы ФРГ: Путин не побоится напасть на НАТО

Президент России Владимир Путин не побоится напасть на страну - участницу НАТО в случае успеха российских войск в Украине, считает президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl). "Если бы Украина была вынуждена капитулировать, это не утолило бы жажду властвовать у России", - цитирует в пятницу, 26 января, выдержки из интервью с Калем немецкий еженедельный журнал Focus. Если Запад не проявит отчетливо свою обороноспособность, у Путина не останется оснований не нападать на Североатлантический альянс, считает глава BND.

Путин считает своей целью восстановление былой мощи и великодержавия, и будет скверно, если эта готовность к насилию во внешней политике станет преобладать и Европа капитулирует перед ней, - подчеркнул Бруно Каль.

Возможность смены власти в России Каль оценил скептически, заявив, что Владимир Путин "твердо сидит в седле". По его словам, Путин обладает в Кремле безграничной властью и в настоящее время людей, способных как-либо повлиять на его поступки. Даже если бы он "выпал из окна или пострадал еще каким-либо образом", в России хватает тех, кто думает точно так же, как он и будет проводить точно такую же политику, пояснил президент Федеральной разведслужбы Германии.