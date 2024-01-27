Путин впервые прокомментировал крушение "Ил-76" под Белгородом

"Скорее всего, это американские системы Patriot или европейские, скорее всего, французские. Но через пару-тройку дней будет точный ответ дан", - сказал российский президент.

По его словам, в Главном разведывательном управлении Минобороны Украины знали, что российская сторона планирует доставить пленных военнослужащих.

"Я не знаю, специально они сделали это или по ошибке, по недомыслию, но это они сделали. <…> Но мы сожалеем только о наших летчиках, я приношу искренние соболезнования членам их семей", - сказал Путин.

Также Путин заявил, что самолет не мог быть сбит российскими ПВО. "Это не могло быть ни при каких обстоятельствах "дружественным огнем", как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен ракетами ПВО, не армейскими средствами. Это видно по элементам поражения", - сказал он.