Путин впервые прокомментировал крушение "Ил-76" под Белгородом

По словам президента России Владимира Путина, обвиненного в военных преступлениях, самолет Ил-76, упавший в Белгородской области, был сбит украинскими военными с помощью системы ПВО зарубежного производства, сообщает "Медуза". По данным российской стороны, в самолете находились несколько десятков военнопленных ВСУ. Все пассажиры самолета погибли.
"Скорее всего, это американские системы Patriot или европейские, скорее всего, французские. Но через пару-тройку дней будет точный ответ дан", - сказал российский президент.
По его словам, в Главном разведывательном управлении Минобороны Украины знали, что российская сторона планирует доставить пленных военнослужащих.
"Я не знаю, специально они сделали это или по ошибке, по недомыслию, но это они сделали. <…> Но мы сожалеем только о наших летчиках, я приношу искренние соболезнования членам их семей", - сказал Путин.
Также Путин заявил, что самолет не мог быть сбит российскими ПВО. "Это не могло быть ни при каких обстоятельствах "дружественным огнем", как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен ракетами ПВО, не армейскими средствами. Это видно по элементам поражения", - сказал он.
Российский лидер заявил, что на российских ПВО "стоят системы свой-чужой" и "сколько бы оператор на кнопку ни нажимал, системы ПВО не сработали бы". "Да и средства поражения, изъятые на месте, говорят о том, что это ракета ПВО", - сказал кремлевский лидер на встрече со студентами - участниками вторжения в Украину.
Как пишет "Медуза", такое утверждение неверно, и российские ПВО могли сбить и собственный самолет, а в истории армии РФ есть много примеров поражения летательных аппаратов "дружественным огнем". Так, во время вторжения в Грузию в 2008 году, российская авиация понесла больше потерь от "дружественного огня", чем от грузинского ПВО. О таких же случаях не раз сообщалось во время российского вторжения в Украину.
24 января, в Белгородской области России разбился транспортный самолет Ил-76 российской армии. По поводу произошедшего до сих пор остается много вопросов. Один из самых важных - были ли на самом деле в самолете украинские военнопленные, которых везли на плановый обмен пленными.
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