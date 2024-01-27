Латвийский режиссер рассказал, как во времена СССР попал в психиатрическую больницу

Ведущий передачи представил удивительный факт из жизни Джилинджера - в свое время он прочитал книгу о реактивной депрессии из-за нежелания идти в Советскую армию и изобразил ее, поэтому "скосил" от этой обязанности.

На вопрос, что он помнит из своего пребывания в психиатрической больнице, Джилинджер отвечает: "Это было безумно интересно и, если честно, было похоже на роман "Пролетая над гнездом кукушки" (роман Кена Кизи о бунте в психиатрической больнице)".

Он также принимал назначенные врачами лекарства, которые на самом деле ему были совершенно не нужны: "Но мне не давали ничего такого особенного. Какие-то легкие антидепрессанты. Если бы я притворялся, что у меня более серьезный диагноз, было бы хуже".

Судя по словам режиссера, в больнице он провел месяц. "Может, мне только кажется, что я их обманул, а на самом деле они просто меня пожалели, врачи ведь тоже люди".

Режиссер рассказал, что решил изобразить легкий тип депрессии, чтобы не портить будущее. Например, чтобы не распрощаться с водительскими правами.

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