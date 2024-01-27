Видео ⟩ В Китае мать в день свадьбы сына узнала, что невеста - ее дочь

Мать жениха поинтересовалась у родителей невесты, усыновлена ​​ли их дочь, на что они ответили утвердительно, пояснив, что ее нашли на обочине дороги 20 лет назад.

Когда обе семьи в день свадьбы поняли, что происходит, мать и дочь расплакались и обнялись.

🇨🇳 Incredible fate！A #Chinese woman was surprised to identify her long-lost #daughter at her son’s wedding in Suzhou, Jiangsu province in China on March. After spotting the birthmark on her daughter-in-law’s hand, the woman inquired about the #bride’s identity to her parents. pic.twitter.com/VPpQoqNzJU — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) April 7, 2021

Несмотря на родство, свадьба состоялась позже, когда было установлено, что жених и невеста не состоят в биологическом родстве.

Это связано с тем, что жених также был усыновлен, поэтому кровное родство не было констатировано. Сообщается, что мать решила усыновить мальчика, поскольку много лет искала давно потерянную дочь.

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