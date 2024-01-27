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Видео ⟩ В Китае мать в день свадьбы сына узнала, что невеста - ее дочь

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В Китае мать в день свадьбы сына узнала, что невеста - ее дочь
В Китае мать в день свадьбы сына узнала, что невеста - ее дочь Фото: BFM News/"X"

В 2021 году в Китае мать жениха впервые увидела его невесту только в день свадьбы. Как оказалось, это была ее родная дочь, пропавшая много лет назад по неизвестным причинам. Мать жениха узнала ее по родимому пятну на руке, сообщает портал Ladbible.

Мать жениха поинтересовалась у родителей невесты, усыновлена ​​ли их дочь, на что они ответили утвердительно, пояснив, что ее нашли на обочине дороги 20 лет назад.

Когда обе семьи в день свадьбы поняли, что происходит, мать и дочь расплакались и обнялись.

Несмотря на родство, свадьба состоялась позже, когда было установлено, что жених и невеста не состоят в биологическом родстве.

Это связано с тем, что жених также был усыновлен, поэтому кровное родство не было констатировано. Сообщается, что мать решила усыновить мальчика, поскольку много лет искала давно потерянную дочь.

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