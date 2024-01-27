США разрабатывают новую стратегию для Украины без возвращения оккупированных земель

США разрабатывают новую стратегию для Украины, ориентируясь на помощь в отражении российского наступления, а не на возвращение утраченных территорий, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.
Чиновники сообщили газете на условиях анонимности, что долгосрочный план направлен на оказание поддержки, несмотря на ограничения финансирования, хотя он не предусматривает попыток Украины восстановить контроль над утраченными территориями.
Администрация президента США Джо Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Киева, хотя Конгресс не может договориться о финансовой помощи.
"Совершенно очевидно, что украинцам будет сложно наступать на всех участках фронта с той же энергией, с которой они наступали в прошлом году", - признал высокопоставленный представитель администрации.
В настоящее время считается, что Украина сможет удерживать свои позиции на поле боя, а "к концу 2024 года она будет намного сильнее и пойдет по более устойчивому пути", заявил один из высокопоставленных чиновников, которые анонимно рассказали The Washington Post о новой стратегии.
Байден обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование в размере 61 миллиарда долларов (56 миллиардов евро) для поддержки Украины, но соглашение до сих пор не было достигнуто, хотя участники переговоров указали, что это возможно.
План подготовлен с учетом четырех этапов: бороться, строить, восстанавливаться и реформировать, сообщили анонимные источники The Washington Post.
По словам чиновников, целью правительства США является разработка как плана краткосрочной поддержки Украины, так и долгосрочной стратегии интеграции Украины в западное общество с гарантией того, что стратегия будет иметь четкие ориентиры, даже если после ожидаемых выборов президента США в Белый дом вернется Дональд Трамп, который хвастался своими хорошими отношениями с российским диктатором Владимиром Путиным и обещал "закончить войну в Украине за 24 часа".
По данным The Washington Post, план США является частью многосторонних усилий почти тридцати стран, которые поддерживают Украину, обеспечить долгосрочную безопасность и экономическую поддержку.
Как напоминает издание, в прошлом году США и союзные армии поспешили обучать и оснащать украинскую армию, надеясь, что она сможет быстро отбросить российские войска с оккупированных территорий на востоке и юге Украины, однако результаты контрнаступления не были впечатляющими, поскольку ВСУ наткнулись на тщательно укрепленные минные поля и оборону оккупационных войск РФ.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!