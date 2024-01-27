США разрабатывают новую стратегию для Украины без возвращения оккупированных земель

Чиновники сообщили газете на условиях анонимности, что долгосрочный план направлен на оказание поддержки, несмотря на ограничения финансирования, хотя он не предусматривает попыток Украины восстановить контроль над утраченными территориями.

Администрация президента США Джо Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Киева, хотя Конгресс не может договориться о финансовой помощи.

"Совершенно очевидно, что украинцам будет сложно наступать на всех участках фронта с той же энергией, с которой они наступали в прошлом году", - признал высокопоставленный представитель администрации.

В настоящее время считается, что Украина сможет удерживать свои позиции на поле боя, а "к концу 2024 года она будет намного сильнее и пойдет по более устойчивому пути", заявил один из высокопоставленных чиновников, которые анонимно рассказали The Washington Post о новой стратегии.

Байден обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование в размере 61 миллиарда долларов (56 миллиардов евро) для поддержки Украины, но соглашение до сих пор не было достигнуто, хотя участники переговоров указали, что это возможно.