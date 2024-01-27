11 февраля закончится усиленный режим погранохраны на границе с Беларусью

В связи с давлением нелегальной иммиграции ранее был объявлен усиленный режим работы системы охраны границы с 11 августа по 10 февраля 2024 года на нескольких административных территориях на границе с Беларусью.

Кроме того, учитывая реализуемое Беларусью давление нелегальной иммиграции, в середине сентября 2023 года правительство решило приостановить работу пункта пересечения границы в Силене.

В проекте документа МВД обращает внимание правительства на то, что реализуются комплексные меры по предотвращению незаконного пересечения границы, однако в последнее время число таких случаев снизилось, а потому усиленный режим работы системы погранохраны продолжен не будет.

При этом в министерстве отмечают, что начатая Россией и открыто поддерживаемая Беларусью война против Украины оценивается как дополнительный фактор риска и нельзя исключить повторных попыток Беларуси дестабилизировать ситуацию на государственной границе с Латвией. В том числе в этом аспекте важно учитывать опыт Финляндии в связи с вопросом о закрытии финско-российской границы.