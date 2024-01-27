11 февраля закончится усиленный режим погранохраны на границе с Беларусью

Установленный в связи с давлением нелегальной иммиграции усиленный режим работы системы пограничной охраны вблизи границы с Беларусью с 11 февраля этого года продлен не будет, однако не будет восстановлена и работа пункта пересечения границы в Силене, сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).
В связи с давлением нелегальной иммиграции ранее был объявлен усиленный режим работы системы охраны границы с 11 августа по 10 февраля 2024 года на нескольких административных территориях на границе с Беларусью.
Кроме того, учитывая реализуемое Беларусью давление нелегальной иммиграции, в середине сентября 2023 года правительство решило приостановить работу пункта пересечения границы в Силене.
В проекте документа МВД обращает внимание правительства на то, что реализуются комплексные меры по предотвращению незаконного пересечения границы, однако в последнее время число таких случаев снизилось, а потому усиленный режим работы системы погранохраны продолжен не будет.
При этом в министерстве отмечают, что начатая Россией и открыто поддерживаемая Беларусью война против Украины оценивается как дополнительный фактор риска и нельзя исключить повторных попыток Беларуси дестабилизировать ситуацию на государственной границе с Латвией. В том числе в этом аспекте важно учитывать опыт Финляндии в связи с вопросом о закрытии финско-российской границы.
В МВД отмечают, что важно принять меры предосторожности с тем, чтобы государство могло предпринимать эффективные действия с целью недопущения вреда. Исходя из этого, МВД подготовил проект постановления правительства, предусматривающий не возобновлять с 11 февраля работу пункта пересечения границы в Силене.
При этом госсекретарь МИД Димитрий Трофимов заверил агентство LЕТА, что
в случае резкого изменения ситуации усиленный режим работы системы погранохраны будет немедленно восстановлен.
Как сообщалось, если осенью прошлого года в среднем за день пресекалось около 100 попыток незаконного проникновения в Латвию, то в зимние месяцы их число заметно сократилось.
Как сообщает ГПО, в этом году пресечены лишь пять попыток нелегального пересечения латвийско-белорусской границы.
В прошлом году были пресечены попытки 13 863 лиц незаконно пересечь границу, а 428 человек были приняты по гуманитарным соображениям. В 2022 году было предотвращено 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек были пропущены в Латвию.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!