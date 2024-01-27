Видео ⟩ При пожаре в многоквартирном доме на Югле пострадали четыре человека

Около 12:00 поступил вызов на ул. Малиенас, где на втором этаже пятиэтажного жилого дома горела квартира на площади 30 кв. м.

Из задымленного здания были спасены 10 человек, еще 15 эвакуированы.

Фото: @breakinglv

В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) агентство LETA заверили, что медики оказали помощь четырем пострадавшим, двое из которых в тяжелом состоянии и один в состоянии средней тяжести доставлены в медицинское учреждение. На месте работали пять бригад медиков NMPD, в том числе бригада врача-специалиста, привлекаемая в особо критических случаях.

В 13:44 пожар был локализован, но работа на месте еще продолжается.

Juglā kaut kas nelāgs noticis pic.twitter.com/5edwtKdwWp — Rihards Klaužs (@Rihards_Klauzs) January 27, 2024

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