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Видео ⟩ В штабе вооруженных сил прошел родительский день для военнослужащих СГО

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānšāviņš

Прошел эмоциональный день в штабе батальона Национальных вооруженных сил в Риге. Молодые военнослужащие Службы государственной обороны (СГО), начавшие службу десять дней назад, смогли встретиться со своими родными, поделиться пережитым и показать помещения, где проживают, сообщают TV3 Ziņas.

Самым сложным до сих пор для молодых военнослужащих было привыкнуть к режиму - ранний подъем в 06:00.

Военные к настоящему моменту приступили к строевой подготовке. Некоторые расстались с лишним волосами на лице и голове.

Затем встреча продолжилась разговорами, осмотром техники, а также экскурсией по комнатам.

В субботу, 27 января, военные также отправились на небольшой отдых домой. В воскресенье все должны вернуться в строй.

Подробнее смотрите в сюжете!

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