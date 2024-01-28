Видео ⟩ В штабе вооруженных сил прошел родительский день для военнослужащих СГО

Прошел эмоциональный день в штабе батальона Национальных вооруженных сил в Риге. Молодые военнослужащие Службы государственной обороны (СГО), начавшие службу десять дней назад, смогли встретиться со своими родными, поделиться пережитым и показать помещения, где проживают, сообщают TV3 Ziņas.
Самым сложным до сих пор для молодых военнослужащих было привыкнуть к режиму - ранний подъем в 06:00.
Военные к настоящему моменту приступили к строевой подготовке. Некоторые расстались с лишним волосами на лице и голове.
Затем встреча продолжилась разговорами, осмотром техники, а также экскурсией по комнатам.
В субботу, 27 января, военные также отправились на небольшой отдых домой. В воскресенье все должны вернуться в строй.
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