Видео ⟩ На улице Лубанас ликвидирован пожар повышенной опасности

Как сообщили агентству LETA в VUGD, в ночь на воскресенье в 00:20 поступил вызов на ул. Лубанас в Риге, где пожар возник в хозяйственной постройке.

На месте происшествия сотрудники VUGD установили, что открытым пламенем горело одноэтажное хозяйственное здание со достроенным чердаком, площадью в 220 квадратных метров, также пламя распространилось на соседнее двухэтажное сервисное здание.

В двухэтажном сервисном здании горели крыша и чердак, площадью в 60 квадратных метров, находившиеся в нем шесть легковых автомобилей на площади в 16 квадратных метров. В 5:18 этот пожар повышенной опасности был ликвидирован.

VUGD за прошедшие сутки получила в общей сложности 33 вызова, 12 из которых были на тушение пожаров, 15 на спасательные работы и шесть вызовов были ложными.

Deg Krasta masīvs 😪😷🤧 pic.twitter.com/MfomLyLtVy — Sēj un pļauj (@sejunplauj) January 27, 2024

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