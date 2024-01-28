ISW: Кремль отказывается от "русского мира" и создал новую идеологию

Как отмечает Институт изучения войны (ISW), упор на "русский мир" не соответствует многонациональному составу России. При этом Кремль все активнее пытается сделать так, чтобы Россия выглядела главным представителем "мирового большинства", которое он определяет как "цивилизационно-культурное сообщество, объективно противостоящее" Западу.

В то же время многие страны из этого "мирового большинства", возможно, не хотят участвовать в создании "русского мира", но не отказались бы от участия в борьбе с "нацизмом".

Аналитики ISW уверены, что Кремль может назвать любого мнимого оппонента и, возможно, весь Запад нацистами или их последователями. Владимир Путин в 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда подчеркнул, что Россия в Украине борется с "нацистами".

ISW отмечает, что Путин давно пытался создать подходящую для России идеологию, которую он мог бы использовать для поддержания геополитической конфронтации с Западом. Идеология "Россия - борец с нацизмом", похоже, наиболее подходит для этих целей.

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