Россия пытается отрезать Украине доступ к спутникам Starlink

Аналитики утверждают, что, хотя препятствование России становится все более эффективным в нейтрализации современнейших вооружений Украины, попытки отключить Украине доступ к спутникам Starlink до сих пор не были успешными.

"Россия очень хотела бы найти способ не дать Украине воспользоваться Starlink. Однако это гораздо проще сказать, чем сделать из-за архитектуры спутниковой сети", - утверждает главный программный директор некоммерческой организации Secure World Foundation Брайан Уиден.

Он сказал, что сигналы Starlink гораздо сложнее нарушать в контексте электронной битвы. Российским хакерам до сих пор не удалось взломать Starlink.

Несмотря на то, что публично доступных данных о российских электронных атаках на Starlink "очень мало", Уиден говорит, что попытки хакеров, похоже, не были особенно успешными.

Компания SpaceX, которой принадлежит Starlink, пострадала от кибератаки в апреле 2022 года. В то время инженеры отражали мешающие России атаки, обновляя программное обеспечение системы, рассказал изданию Business Insider чиновник Пентагона, пожелавший остаться неизвестным.