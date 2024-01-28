Россия пытается отрезать Украине доступ к спутникам Starlink

С момента полномасштабного вторжения на Украину Россия использует системы помех для блокирования доступа украинских силовиков к коммерческим спутникам Starlink. Как сообщает Business Insider, к танкам прикрепляются снаряды, чтобы помешать сигналам спутников и затруднить работу беспилотных летательных аппаратов, мешая украинским бомбам, управляемым GPS, и беспилотникам. Украинским операторам приходится перемещаться ближе к своим целям у линии фронта.
Аналитики утверждают, что, хотя препятствование России становится все более эффективным в нейтрализации современнейших вооружений Украины, попытки отключить Украине доступ к спутникам Starlink до сих пор не были успешными.
"Россия очень хотела бы найти способ не дать Украине воспользоваться Starlink. Однако это гораздо проще сказать, чем сделать из-за архитектуры спутниковой сети", - утверждает главный программный директор некоммерческой организации Secure World Foundation Брайан Уиден.
Он сказал, что сигналы Starlink гораздо сложнее нарушать в контексте электронной битвы. Российским хакерам до сих пор не удалось взломать Starlink.
Несмотря на то, что публично доступных данных о российских электронных атаках на Starlink "очень мало", Уиден говорит, что попытки хакеров, похоже, не были особенно успешными.
Компания SpaceX, которой принадлежит Starlink, пострадала от кибератаки в апреле 2022 года. В то время инженеры отражали мешающие России атаки, обновляя программное обеспечение системы, рассказал изданию Business Insider чиновник Пентагона, пожелавший остаться неизвестным.
Позже, спустя месяц после нападения, Илон Маск отметил, что Starlink выдержала попытки российских хакеров. О других случаях нарушения Россией или хакерских атак на Starlink не сообщалось.
Публикация отмечает, что Россия развивает арсенал электронных военных систем, направленных на нарушение спутников связи. Речь идет об автоматизированной станции постановки помех Р-330ЗЖ "Житель" и системе глушения спутников связи "Былина-ММ".
Отмечается, что у них есть антенны, установленные на грузовиках, которые передают сигналы большой мощности, чтобы насытить все приемники, настроенные на частоты Starlink.
С началом полномасштабного вторжения компания SpaceX обеспечила Украине доступ к спутниковой связи Starlink. Первая партия спутниковых интернет-станций Starlink американской компании SpaceX была доставлена в Украину 28 февраля.
С 21 декабря в Украине работало около 50 000 приемников Starlink, которые Украина получила благодаря договорам Министерства цифровой экономики с международными донорами и партнерами.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!