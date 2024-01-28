В зоне боевых действий в Украине был найден мобильный телефон российского солдата, на котором оказалось видео неудачной атаки армии РФ на украинские позиции в заповеднике "Серебрия" в Луганской области.

В начале ролика виден владелец мобильного телефона - российский танкист. Он садится в военную машину и показывает на камеру язык. В конце видео российский солдат показан за несколько дней до роковой атаки.

Перед танком - боевая бронированная машина МТ-ЛБ с российскими солдатами. Обе машины оккупантов направляются в сторону украинских позиций, но ситуация становится для них неблагоприятной. Опубликованное видео собрано как из записей на телефон российского российского танкиста, так и из видеоматериалов украинских сил.

На видео видно, как российская МТ-ЛБ подвергается обстрелу, после чего российские солдаты покидают машину. Солдаты в российском танке, в том числе владелец мобильного телефона, бросают его и пытаются скрыться.

По словам украинских военных, российские войска "предсказуемо пострадали от сильной контратаки".

Украинские силы сообщают, что после атаки на российский танк и боевую машину украинцы с помощью дрона забросали убегающих российских солдат гранатами, чтобы завершить контратаку. Украинцы также утверждают, что тело в конце видео принадлежит владельцу мобильного телефона, российскому танкисту.

Однако украинское издание Kyiv Post не смогло официально подтвердить время и точное место нападения на видеозаписи.

Внимание! Материалы на видео содержат сцены войны и насилия и могут показаться вам неприемлемыми.

Видео: Запись с мобильного телефона российского танкиста и видео ВСУ

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