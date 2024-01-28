Клуб, основанный живущим в Латвии бизнесменом, поддерживает армию РФ и получил грант Путина

Санкции против России не смогли остановить производство ракет и другого оружия. В них продолжают использовать микрочипы, произведенные на Западе. Расследование того, как они оказались в России, выявило связь с бизнесменом, живущим в Латвии. Он категорически отвергает обвинения, однако программа Nekā personīga на TV3 выяснила, что основанная этим бизнесменом организация поддерживает российскую армию и получает деньги от Фонда Владимира Путина.
После вторжения России в Украину Запад ввел беспрецедентные санкции против государства-агрессора. Их цель - сократить доходы российского бюджета, повлиять на благосостояние ответственных чиновников и всего населения, а также снизить мощь военного сектора.
Однако санкции наносят ущерб российской экономике медленнее, чем ожидалось. В этом году РФ планирует потратить почти треть всего госбюджета на военные нужды. Запасы некоторых типов ракет иссякли, но Россия смогла произвести новые уже во время войны.
13 июня прошлого года Владимир Зеленский подчеркнул, что, "к сожалению, у России все еще есть возможность получать критически важные компоненты для производства ракет от компаний по всему миру, в том числе от компаний некоторых стран-партнеров. Например, если взять одну из ракет, обрушившихся на Кривой Рог, то около 50 деталей, в основном микроэлектроники, были произведены в других странах", - сказал украинский президент.
Некоторые из ракет и беспилотников, использованных против Украины, попадают в руки экспертов, что позволяет их изучить. В российском оружии обнаружили 250 деталей западного производства, в основном микрочипы, которые сама Россия не производит. Западные страны запретили поставку такой продукции российским военным компаниям. Несмотря на это, в прошлом году Россия смогла увеличить темпы производства ракет и другого вооружения.
Россия получает необходимые комплектующие в обход санкций. Доставка осуществляется через третьи страны, такие как Китай, Турция или Объединенные Арабские Эмираты. Фальсифицируются данные таможни о том, что детали ввозятся якобы для гражданских целей. СМИ сообщают, что Россия закупает оптом холодильники и стиральные машины только ради микрочипов.
Украинцы нашли сотни чипов американской компании Analog Devices в беспилотниках иранского производства Shahed и Mohajer, беспилотных летательных аппаратах российского производства Lancet, баллистических ракетах "Искандер", "Кинжал", крылатых ракетах "Калибр" и других системах вооружения.
Именно этот чип был в ракете "Калибр". Компанией, которая когда-то импортировала подобные устройства в Россию, была Eltekh Komponent. До конца прошлого года она принадлежала Андрею Перегуду, живущему в Латвии.
Изданию The Insider он рассказал, что микрочипы Analog Devices не ввозятся в Россию с 2019 года. Однако информация в базе данных таможни ImportGenius показывает, что компания продолжала это делать до 1 марта 2022 года.
Представитель Analog Devices Николас Смит говорит: "После российского вторжения в Украину и в соответствии с санкциями США и ЕС Analog Devices прекратила свою деятельность в России и поддерживаемых Россией регионах Украины и Беларуси и немедленно дала указание всем нашим дистрибьюторам прекратить поставки нашей продукции в эти регионы".
The Insider пишет, что теперь чипы поступают в Россию через китайскую компанию Win Key Limited. Перегуд отрицает свою причастность к этой схеме.
Eltekh Komponent попала под украинские санкции в мае прошлого года. Данные латвийских реестров показывают, что у владельца Eltekh имеется здесь бизнес и как минимум два объекта недвижимости в Юрмале.
Андрей Перегуд представил в реестре предприятий свой паспорт Российской Федерации. Документы свидетельствуют, что в 2022 году он подал заявление на изменение своих данных. Теперь он фигурирует в латвийских реестрах как гражданин Израиля.
Перегуд владеет в Латвии компанией Caro Electronics. В Интернете адрес компании указан в одном из офисных зданий в Риге. Однако там о такой компании не знают. Данные реестра предприятий показывают, что с 2019 года компания задекларирована как собственность Перегуда в Юрмале. Nekā personīga удалось связаться с компанией, которая занималась документами Caro Electronics от имени Перегуда.
Сначала сам Перегуд согласился на интервью Nekā personīga, но позже передумал. У него было несколько компаний в России, сейчас же осталась только одна - Eltekh. Ей в России выдана лицензия "на проектирование и производство оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ и пунктов хранения радиоактивных отходов".
"Могу сказать, что мы всегда соблюдали все нормативы, которые должны были соблюдать. В том числе и последний регламент, который, если я правильно помню, был в ноябре 2022 года, когда Россия ввела полный запрет на ввоз американских устройств, любых устройств, содержащих американские технологии, - рассказал передаче Перегуд. - Eltekh - единственная принадлежащая мне компания в РФ. В настоящее время единственным видом деятельности этой компании является владение небольшим офисным зданием и аренда офисных помещений".
"Продается здание и компания. Примерно до 2017 года она занималась также поставками электронных компонентов. Одним из крупнейших заказчиков был московский завод "Физприбор", производивший системы для атомных электростанций. По требованию этого клиента компания должна получить сертификат, срок действия которого истек в 2012 году", - рассказал Перегуд. Однако публичные данные показывают, что лицензия, выданная Eltekh, все еще действительна.
Андрей Перегуд также является одним из основателей зарегистрированного в России авиационного тематического клуба "Арго" и до сих пор входит в его правление. Клуб получил грант Фонда президента РФ в размере неполного миллиона рублей (около 10 тыс. евро).
Целевая аудитория проекта - дети мобилизованных и солдат, а также из многодетных семей и активисты организации "Мы вместе" - еще одного органа под эгидой президента России.
Перегуд утверждает, что является основателем клуба, поскольку подарил ему принадлежащий ему аэродром. Он уже много лет не имеет никакого отношения к клубу. С момента основания в уставе клуба в качестве одной из целей прописана "подготовка молодежи к службе в российской армии".
"При регистрации клуба "Арго" в 2003 году мы использовали типовой образец устава Российского воздухоплавательного клуба. Разумеется, меня как одного из учредителей клуба ознакомили с проектом устава. Не помню точно, обращал ли я внимание на этот стандартный пункт, но, насколько я помню, в 2003 году в "подготовке молодежи к службе в российской армии" не было ничего плохого ни с какой точки зрения. К сожалению, в 2003 году я не мог предсказать события, которые произошли в 2014 и 2022 годах", - объясняет он.
В VDD отказались комментировать этот и другие случаи, когда в обществе прозвучали подозрения в помощи российскому военному сектору. Служба сообщает, что в прошлом году поступило 316 сообщений о возможных нарушениях санкций. VDD продолжает оценивать экономическое сотрудничество зарегистрированных в Латвии компаний с Россией. В других учреждениях проверок на уклонение от санкций еще больше - всего около тысячи.
Свой комментарий передаче дал прокурор Салвис Скайстайс: "Возбуждено не менее 270 уголовных производств. По всем из них идет досудебное расследование. Если же говорить об интересующем вас разделе - военной сфере - то, конечно, в этом разделе расследуемые дела можно пересчитать на пальцах одной-двух рук. Но это не значит, что информация такого характера не отслеживается и не проверяется. Однозначно эти попытки транзита, где есть признаки обхода санкций - таможенные органы за всем этим следят, есть и несколько уголовных дел, где по этому поводу проводятся расследования".
На данный момент прокуратура предъявила обвинения трем лицам, пытавшимся экспортировать в Беларусь товары, которые могут быть использованы в военной промышленности. Один человек находится под стражей, к другому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Третий человек находится за границей.
Китайская компания, с помощью которой американские микрочипы попали в Россию, три месяца назад попала в санкционный список США. Данные ImportGenius же показывают, что вплоть до конца апреля прошлого года Elteh Komponent также импортировала в Россию товары канадского производителя микросхем и полупроводников Aimtec.
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