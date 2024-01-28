Клуб, основанный живущим в Латвии бизнесменом, поддерживает армию РФ и получил грант Путина

"Продается здание и компания. Примерно до 2017 года она занималась также поставками электронных компонентов. Одним из крупнейших заказчиков был московский завод "Физприбор", производивший системы для атомных электростанций. По требованию этого клиента компания должна получить сертификат, срок действия которого истек в 2012 году", - рассказал Перегуд. Однако публичные данные показывают, что лицензия, выданная Eltekh, все еще действительна.

Андрей Перегуд также является одним из основателей зарегистрированного в России авиационного тематического клуба "Арго" и до сих пор входит в его правление. Клуб получил грант Фонда президента РФ в размере неполного миллиона рублей (около 10 тыс. евро).

Целевая аудитория проекта - дети мобилизованных и солдат, а также из многодетных семей и активисты организации "Мы вместе" - еще одного органа под эгидой президента России.

Перегуд утверждает, что является основателем клуба, поскольку подарил ему принадлежащий ему аэродром. Он уже много лет не имеет никакого отношения к клубу. С момента основания в уставе клуба в качестве одной из целей прописана "подготовка молодежи к службе в российской армии".