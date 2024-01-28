Фото ⟩ В Эстонии микроавтобус с детьми вылетел с дороги и приземлился на крышу

28 января, в 9:30 на 75-м километре шоссе Таллинн - Тарту в Эстонии произошло ДТП: водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter не справился с управлением на прямом участке дороги и выехал в кювет, где перевернулся на крышу, пишет Rus.Postimees.
Водитель микроавтобуса на месте происшествия объяснил Järva Teataja, что ехал спокойно и не совершал резких маневров, как вдруг микроавтобус начал вилять и в итоге приземлился в кювет на крышу.
Помимо водителя и еще одного взрослого мужчины, в микроавтобусе находились четверо детей, однако, по словам водителя, в результате аварии никто не пострадал.
Через некоторое время после аварии мимо места происшествия проехала машина по обслуживанию дорог и посыпала дорогу солью.
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