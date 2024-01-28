Фото ⟩ В Эстонии микроавтобус с детьми вылетел с дороги и приземлился на крышу

Водитель микроавтобуса на месте происшествия объяснил Järva Teataja, что ехал спокойно и не совершал резких маневров, как вдруг микроавтобус начал вилять и в итоге приземлился в кювет на крышу.

Помимо водителя и еще одного взрослого мужчины, в микроавтобусе находились четверо детей, однако, по словам водителя, в результате аварии никто не пострадал.

Через некоторое время после аварии мимо места происшествия проехала машина по обслуживанию дорог и посыпала дорогу солью.

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