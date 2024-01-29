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Фото ⟩ В Тарту водитель на своем примере показал, почему опасно пить кофе за рулем

rus.postimees.ee
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Вечером 24 января, примерно в 21:15, паркетник Ford с 39-летним мужчиной за рулем ехал по улице Яама в Тарту в сторону Нарвского шоссе. В какой-то момент водитель пролил на себя кофе, отвлекся от дороги и совершил аварию, пишет Rus.Postimees.

В первую очередь удар пришелся в Volkswagen Passat, затем паркетник столкнулся с Peugeot, который также получил сильный удар, в результате которого его отбросило на фонарный столб. В общей сложности были повреждены три автомобиля.

На месте происшествия не было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, и он не получил серьезных травм, но был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Дальнейшие подробности станут известны позже.

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