Фото ⟩ В Тарту водитель на своем примере показал, почему опасно пить кофе за рулем

В первую очередь удар пришелся в Volkswagen Passat, затем паркетник столкнулся с Peugeot, который также получил сильный удар, в результате которого его отбросило на фонарный столб. В общей сложности были повреждены три автомобиля.

На месте происшествия не было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, и он не получил серьезных травм, но был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Дальнейшие подробности станут известны позже.

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