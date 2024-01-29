FT: Брюссель грозит навредить экономике Венгрии при вето на помощь Киеву

"Таким образом Европа говорит Виктору Орбану: "Предел достигнут. Пора становиться в общий ряд. Может быть, у тебя есть пистолет, но у нас есть базука", - объясняет суть плана Маджтаба Рахман - глава отдела Европы в консалтинговой фирме Eurasia Group.

Венгрия направила в Брюссель новое предложение по помощи Украине

Комментируя ситуацию, Янош Бока, министр Венгрии по делам ЕС, заявил, что Будапешту ничего не известно о возможной финансовой угрозе со стороны властей ЕС, однако его страна "не уступит под давлением". "Венгрия не устанавливает связи между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС и не позволяет другим сторонам делать это, - написал он на своей странице в Facebook. - Венгрия принимала и будет принимать конструктивное участие в переговорах, но не допускает вымогательства".

При этом Бока добавил, что 27 января Будапешт направил в Брюссель новое предложение, в котором говорится, что Венгрия готова использовать бюджет ЕС для финансирования пакета мер помощи Украине и даже оформить для этого общий долг, если в соглашение будет добавлен пункт, дающий Будапешту возможность изменить свое мнение позднее.

Между тем в пресс-службе Совета ЕС отказались комментировать утечки, связанные с подготовленным документом.