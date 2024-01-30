Жизнь в Юрмале с мужчиной значительно старше себя. Что скрывает певица Кэти Тиндемарк?

Между ними большая разница в возрасте, но Кэти не считает это препятствием. "Все мои мужчины были старше. С отцом ребенка у нас тоже была большая разница в возрасте, не такая большая, как с нынешним мужчиной, но около 20 лет".

Подруга пыталась узнать, насколько велика разница между ними, но Кэти не назвала точную цифру: "Я прожила не так долго. Он прожил наполовину больше меня, у него наполовину больше жизненного опыта, и мне это очень нравится".

Кэти говорит, что у них общие хобби, такие как музыка и фитнес: "Эти интересы помогают нам быть похожими".

Кэти Тиндемарк воспитывает дочь. Она не исключает, что в отношениях с этим мужчиной она может снова стать мамой. Артистка призналась, что хотела бы ребенка от такого мужчины.

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