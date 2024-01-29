В Торнякалнсе двое юношей заманили мужчину в сарай и ограбили его

25 декабря 2023 года в полицию обратился мужчина 1990 года рождения, которого ограбили двое малознакомых мужчин в рижском микрорайоне Торнякалнс. По имеющейся у полиции информации, потерпевший распивал алкогольные напитки с двумя нападавшими, после чего они заманили его в заброшенный сарай.

Там двое преступников нанесли ему телесные повреждения, избив его ногами и кулаками по телу и ударив бутылкой по голове. После чего преступники ограбили его и отобрали мобильный телефон. После ограбления пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция установила двух возможных виновных - мужчин 2002 и 2005 годов рождения, ранее не попадавших в поле зрения полиции.

12 января сотрудники полиции проведя оперативно-розыскные мероприятия, обнаружили предполагаемых преступников и арестовали их.

13 января одному из задержанных была назначена мера пресечения - заключение под стражу, а другому задержанному - мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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