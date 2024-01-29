VDD оценит информацию о возможном сотрудничестве Жданок с ФСБ России

Переписка по электронной почте оказалась в распоряжении российского издания The Insider, которое поделилось этой информацией с Re:Baltica, эстонским порталом Delfi и шведской газетой Expressen. В ответе Re:Baltica Жданок не стала отрицать подлинность электронных писем, но заявила, что считает неприемлемым комментировать содержание личных документов, полученных в результате взлома.

Согласно просочившимся материалам, сначала в течение нескольких лет Жданок регулярно обменивалась электронными письмами с гражданином России Дмитрием Гладеем, который работал в ФСБ. Его роль в последние десятилетия заключалась в том, чтобы представлять Россию в организациях по наблюдению за выборами, которые легитимизировали проблемные выборы в странах, представляющих интерес для России, например, в аннексированном Крыму в 2014 году, где Жданок вместе с другими дружественными Кремлю евродепутатами выдавала себя за "наблюдателя" от Запада.

В письмах ФСБ Жданок отчитывалась, например, о таких мероприятиях, как слушания в Европарламенте, на которых присутствующие критиковали якобы агрессивные действия эстонских властей против демонстрантов в связи с переносом Бронзового солдата, об организации лагеря "антифашистов" из Латвии и Эстонии, подготовке к празднованию 9 мая в 2010 году, на что она просила 6000 долларов США на покупку 10 000 метров георгиевских ленточек для раздачи участникам празднования в латвийских городах и 1500 долларов США на переиздание сборника военных песен, чтобы раздать их ветеранам.