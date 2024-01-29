Рига планирует отказаться от подземных туннелей в центре

Главный дизайнер Риги Эвелина Озола рассказала программе "4-я студия", что со стороны торговцев нет интереса к аренде торговых мест в туннелях.

"Понятно, что в настоящее время на них уже нет спроса, нет явной необходимости, и, если посмотреть более критично, то, конечно, это выглядит печально, и, на мой взгляд, главная проблема этих туннелей в том, что они закрыты, это мешает видимости и людям сложно ориентироваться", - отметила Озола.

Озола рассказала, что в будущем Рига откажется от использования туннелей, а все пешеходные переходы будут надземными.

"В долгосрочной перспективе город намерен полностью отказаться от этих туннелей.

В процессе создания Rail Baltica, был создан план инфраструктуры, связанной с проектом, который предусматривает, что все пешеходные переходы будут надземными, поэтому людям больше не придется перемещаться по туннелям, но ясно, что это долгосрочный план. Пока мы его не реализовали, нам нужно привести в порядок ту среду, которая уже есть", - считает Озола.

Главный дизайнер Риги отметила, что туннели могут использоваться для различных целей, например, как парковка для велосипедов.

Исполняющий обязанности директора Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской Думы Янис Вайводс рассказал программе о сроках, когда может быть реализован этот проект.

"В будущем планируется, что все пешеходное движение будет организовано на поверхности, но следует отметить, что речь примерно о 2030 годе и после него. До тех пор туннели, вероятно, продолжат выполнять свою функцию", - пояснил Янис Вайводс.

Пока же подземных туннелях в центре Риги можно встретить уличных воров. RUS TVNET подробно писал о том, как рядом с вокзалом происходят кражи и что предпринимает полиция.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!