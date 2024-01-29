Видео, Фото ⟩ СМИ показали "секретную дачу" Путина в Карелии

Журналисты утверждают, что дача находится на берегу залива Марьялахти Ладожского озера приблизительно в 30 километрах от границы с Финляндией.

На кадрах видны три дома в современном стиле, две вертолетные площадки, несколько пристаней, форелевое хозяйство и ферма, где выращивают особенных мясных коров, а также водопад, отгороженный от посторонних. Перед ним установлена ​​персональная беседка.

Официально площадь резиденции составляет около одного квадратного километра. "Но учитывая, что в окрестные леса и заливы просто так не попасть - получается территория примерно в четыре квадратных километра - это в два раза больше площади Монако", - сказано в исследовании "Досье".

Фото: Dosjē centrs/Ходорковский LIVE

По данным "Досье", эта земля должна была входить в состав Ладожского национального парка, но именно эту территорию вычеркнули из списка охраняемых территорий.

Местные жители говорят, что российский диктатор приезжает сюда как минимум раз в год. В резиденции также имеется площадка правильной формы, на которой, по данным центра "Досье", мог бы разместиться комплекс ПВО.

Фото: Dosjē centrs/Ходорковский LIVE

По данным центра, резиденция официально принадлежит компаниям, связанным с близким другом Путина Юрием Ковальчуком.

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