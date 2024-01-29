Видео, Фото ⟩ СМИ показали "секретную дачу" Путина в Карелии

Центр "Досье", основанный Михаилом Ходорковским, опубликовал видео, на котором запечатлена резиденция российского диктатора Владимира Путина в Карелии возле Ладожского озера, сообщает "Медуза".
Журналисты утверждают, что дача находится на берегу залива Марьялахти Ладожского озера приблизительно в 30 километрах от границы с Финляндией.
На кадрах видны три дома в современном стиле, две вертолетные площадки, несколько пристаней, форелевое хозяйство и ферма, где выращивают особенных мясных коров, а также водопад, отгороженный от посторонних. Перед ним установлена персональная беседка.
Официально площадь резиденции составляет около одного квадратного километра. "Но учитывая, что в окрестные леса и заливы просто так не попасть - получается территория примерно в четыре квадратных километра - это в два раза больше площади Монако", - сказано в исследовании "Досье".
По данным "Досье", эта земля должна была входить в состав Ладожского национального парка, но именно эту территорию вычеркнули из списка охраняемых территорий.
Местные жители говорят, что российский диктатор приезжает сюда как минимум раз в год. В резиденции также имеется площадка правильной формы, на которой, по данным центра "Досье", мог бы разместиться комплекс ПВО.
По данным центра, резиденция официально принадлежит компаниям, связанным с близким другом Путина Юрием Ковальчуком.
Видео: Резиденцию Путина в Карелии сняли на видео
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