Белорусы о выборах-2024: "Какой смысл идти?"

"В 2020 ощущалась значимость моего голоса"

"Может, где-то выставили и по два кандидата, может, у них и будет какая-то борьба, но какое я имею к этому отношение, если они мне потенциально оба не подходят? Поверить, что может быть допущен (к выборам.- Ред.) кто-то, кто бы подходил мне, думаю, таких нет", - говорит минчанка Ирина (имя изменено.- Ред.), которая также не собирается идти на выборы. Девушка вспоминает, что во время президентской компании 2020 года была надежда на перемены в стране, "ощущалась значимость моего голоса, моего участия", а "сейчас ситуация совсем по-другому выглядит" и похожих чувств нет.

Для себя Ирина не видит смысла и в так называемом протестном голосовании. Однако, считает собеседница, если в государственных учреждениях, к примеру, в школах или больницах "адекватных" сотрудников будут заставлять идти на выборы, то "наверное, меньшее зло", чтобы они пошли и проголосовали "против всех, за всех или испортить бюллетень", чтобы "не лезть на рожон в сложившейся ситуации" и иметь возможность дальше работать. По словам Ирины, категоричный отказ от участия в выборах "вряд ли что-то изменит", но может спровоцировать увольнение или другие негативные последствия для человека.

"Не пойду, потому что не согласна с тем, что происходит в стране"