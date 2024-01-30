Трамп за неделю может потерять 15% своего состояния

26 января суд Нью-Йорка обязал Трампа выплатить писательнице Джин Кэрролл 83,3 миллиона долларов. На этой неделе ожидается решение суда по делу о мошенничестве, требующее от Трампа вернуть 370 миллионов долларов "незаконной прибыли", которую он получил, скрывая истинный размер своих активов от банков, чтобы получить наиболее выгодные условия кредита.

Трамп ранее заявлял, что его состояние в наличных превышает 400 миллионов долларов. Индекс Bloomberg Billionaires в настоящее время оценивает его наличные активы в 600 миллионов долларов.

Оба иска направлены на взыскание штрафов с Трампа. В общей сложности Трамп может похвастаться активами на сумму $3,1 млрд. Если с Трампа взыщут штраф в $450 млн, он "съест" 15% от общей суммы активов.

В общей сложности Трампу было предъявлено обвинение в 91 правонарушении в четырех судебных процессах, что потенциально может наказать его тюремным заключением на срок до 700 лет. Правда, помешать Трампу принять участие в выборах может только дело о его причастности к нападению на Капитолий в январе 2021 года. Конституция США запрещает людям, участвовавшим в попытке государственного переворота, занимать государственные должности.

Дела против Трампа являются историческими в политике США: впервые бывшему президенту были предъявлены обвинения и он может предстать перед судом. Во время своей предвыборной кампании Трамп раскритиковал разбирательство и назвал его попыткой помешать ему вернуться в Белый дом.

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