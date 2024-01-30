Латвия и коррупция: индекс улучшился, но изменения слишком медленные

В последнем индексе восприятия коррупции, опубликованном международной антикоррупционной организацией Transparency International, показатели Латвии улучшились по сравнению с предыдущими двумя годами, но темпы роста медленные, и Латвия по-прежнему отстает от других стран ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщили агентству LЕТА в "Обществе за открытость - Delna").
Показатель Латвии в 2023 году улучшился на один пункт по сравнению с 2021 и 2022 годами, достигнув 60 пунктов из 100. Формально это на одно место выше, чем в предыдущем году. Однако средний показатель по ЕС выше - 64 балла.
Как отмечает Delna, если Латвия будет улучшать показатели индекса восприятия коррупции в долгосрочной перспективе слишком медленно, она потеряет шанс приблизиться к цели, установленной в Национальном плане развития на 2021-2027 годы- 64 балла в 2024 году и 67 баллов в 2027 году. Латвии потребовалось почти десять лет, чтобы добиться повышения индекса на четыре пункта.
Исследователи коррупции связывают медленный прогресс Латвии с задержками в реализации смелых антикоррупционных мер в таких областях, как политическая добросовестность, предотвращение растраты государственных ресурсов и содействие честности бизнеса. Именно эти сферы, по мнению Delna, должны стать приоритетными.
В области политической честности рейтинг Латвии составляет 43 пункта из 100 и по сравнению с 2022 годом увеличился на два пункта. Показатель Латвии уже не является самым низким в ЕС, и Латвия обгоняет такие страны, как Греция, Словакия, Польша, Мальта, Венгрия и Румыния. Латвийский индекс отстает от Эстонии на 24 пункта и от Литвы на 7 пунктов.
Хотя правительство Латвии приняло меры по предотвращению рисков политической коррупции, низкий результат говорит о том, что в Латвии по-прежнему наблюдается застой в этой сфере и еще многое предстоит сделать, отмечает Delna.
В сфере деловой этики результат Латвии снизился на 8 пунктов, достигнув 51 пункта, показатель добросовестности в использовании государственных средств и обеспечении гласности в этом году также не улучшился, в то время как новости о государственных закупках на уровне государства и самоуправлений продолжают вызывать подозрения по поводу растраты государственных ресурсов.
Показатель Эстонии в 2023 году вырос до 76 пунктов, что на 12 пунктов выше среднего показателя по ЕС. Литва находится примерно на одном уровне с Латвией.
Индекс восприятия коррупции восприятие частным сектором коррупции в государственном секторе в 180 странах и территориях. Для расчета индекса используются 13 различных источников, в том числе опросы предпринимателей и экспертные оценки рисков. Результаты индекса представлены по шкале от 0 до 100, где 0 означает высокий уровень коррупции, а 100 - отсутствие коррупции в стране.
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