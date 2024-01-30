Латвия и коррупция: индекс улучшился, но изменения слишком медленные

Показатель Латвии в 2023 году улучшился на один пункт по сравнению с 2021 и 2022 годами, достигнув 60 пунктов из 100. Формально это на одно место выше, чем в предыдущем году. Однако средний показатель по ЕС выше - 64 балла.

Как отмечает Delna, если Латвия будет улучшать показатели индекса восприятия коррупции в долгосрочной перспективе слишком медленно, она потеряет шанс приблизиться к цели, установленной в Национальном плане развития на 2021-2027 годы- 64 балла в 2024 году и 67 баллов в 2027 году. Латвии потребовалось почти десять лет, чтобы добиться повышения индекса на четыре пункта.

Исследователи коррупции связывают медленный прогресс Латвии с задержками в реализации смелых антикоррупционных мер в таких областях, как политическая добросовестность, предотвращение растраты государственных ресурсов и содействие честности бизнеса. Именно эти сферы, по мнению Delna, должны стать приоритетными.